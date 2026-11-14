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Penyerang Villarreal asal Georgia, Giorgi Mikautadze, mengungkapkan kecintaannya yang besar terhadap klub Barcelona, dengan menegaskan bahwa mengenakan seragam tim Catalan tersebut merupakan impian pribadi baginya, dan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkannya di masa depan, meski saat ini ia masih terikat kontrak dengan Kapal Selam Kuning.

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Pernyataan Mikautadze tersebut disampaikan dalam wawancara dengan jaringan "DAZN", setelah namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu, dalam rangka pencarian klub akan seorang penyerang untuk menggantikan kepergian pemain Polandia Robert Lewandowski, sebelum akhirnya arah pilihan mereka mengarah ke pemain Brasil Gabriel Jesus.

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Penyerang asal Georgia itu berkata soal ketertarikan Blaugrana kepadanya: "Tentu saja, ini hal yang membuatku senang. Barcelona adalah klub hatiku, aku mengikuti pertandingan-pertandingannya sejak aku masih kecil. Dan sekarang aku harus terus bekerja keras, jadi mengapa aku tidak memperoleh kesempatan untuk pindah ke klub besar seperti ini?".

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Mikautadze sempat masuk dalam radar ketertarikan Barcelona selama bursa transfer musim panas, setelah menampilkan level permainan yang mencolok bersama Villarreal pada musim pertamanya.

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Namun klub Catalan itu lebih memilih mengontrak Gabriel Jesus, sementara mereka tidak mampu menuntaskan transfer pemain Argentina Julian Alvarez, karena ia terlibat dalam konflik dengan klubnya, Atletico Madrid.

Mikautadze berusia 26 tahun, lahir di kota Lyon, Prancis, pada 31 Oktober 2000.

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Namun ia memilih membela timnas Georgia di level internasional, dan menjadi salah satu elemen serang andalannya selama beberapa tahun terakhir, berkat kemampuannya bergerak di ruang kosong dan menuntaskan serangan, serta menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.

Penyerang itu pindah ke Villarreal pada 1 September 2025, datang dari Olympique Lyon dengan nilai 36 juta euro, termasuk 5 juta euro sebagai variabel tambahan, dengan klub Prancis itu mempertahankan 10% dari setiap keuntungan di masa mendatang jika ia dijual kembali. Pemain tersebut menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2031.

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Mikautadze sempat menarik perhatian dengan kuat selama partisipasinya bersama Georgia di Piala Eropa 2024, ketika ia mencetak 3 gol di fase grup, sebelum timnas negaranya tersingkir dari Spanyol di babak 16 besar.

Ia juga sebelumnya bersinar dengan seragam Metz dari Prancis, di mana ia mencetak 11 gol dalam 17 pertandingan pada paruh kedua musim 2023-2024, setelah kembali ke sana dengan status pinjaman dari Ajax Amsterdam, sebelum pindah secara permanen ke Lyon, kemudian menjalani petualangannya saat ini di Liga Spanyol.

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"Aku Tidak Pernah Menyerah"

Pada musim pertamanya bersama Villarreal, penyerang asal Georgia itu menampilkan angka-angka yang bagus, di mana ia mencetak 16 gol dan menyumbang 6 gol lainnya dalam 44 pertandingan, menegaskan kemampuannya beradaptasi dengan sepak bola Spanyol.

Namun awal musim ini 2026-2027 tidak semulus itu baginya, karena pemain tersebut merasa frustrasi akibat tidak memperoleh menit bermain yang cukup, dan ia menilai bahwa tampil secara reguler akan memberinya peluang lebih besar untuk menunjukkan potensi serangnya dan memengaruhi hasil-hasil timnya.

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Mikautadze berkata mengenai situasinya saat ini: "Tentu saja, dengan lebih banyak waktu bermain, aku akan memiliki peluang lebih besar untuk mencetak gol dan memengaruhi pertandingan. Tetapi aku adalah orang yang tidak pernah menyerah, dan aku akan terus bekerja keras untuk membuktikan kepada pelatih bahwa ia keliru dengan menyimpanku di bangku cadangan".

Ia menambahkan: "Aku rasa tidak banyak yang kurang dariku, karena aku menilai aku memiliki kualitas dan potensi yang menjadikanku layak menjadi salah satu penyerang terbaik di Liga Spanyol".