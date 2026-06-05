Pemain utama menolak wawancara mengenai pergantian pemain paling aneh dalam sejarah Timnas Belanda

Jasper Cillessen menolak untuk berpartisipasi dalam episode Andere Tijden Sport yang membahas Piala Dunia 2014 yang banyak dibicarakan. Hal ini diungkapkan oleh pembawa acara Dione de Graaff pada hari Jumat dalam program Carrie op Vrijdag yang dipandu oleh Carrie ten Napel.

Acara tersebut membahas pergantian kiper yang mengejutkan pada babak perempat final melawan Kosta Rika. Pelatih tim nasional saat itu, Louis van Gaal, menarik Cillessen keluar pada babak perpanjangan waktu, dengan Tim Krul sebagai penggantinya. Krul kemudian berhasil menahan dua tendangan penalti dalam adu penalti dan dengan demikian menjadi pahlawan besar timnas Belanda.

Ten Napel mencatat dalam acara bincang-bincang Jumat itu bahwa Cillessen tidak dibahas dalam ulasan hari Minggu ini. ''Banyak upaya telah dilakukan melalui berbagai saluran, tetapi dia tidak mau. Jadi kami hanya bisa menebak-nebak mengapa dia tidak mau,'' kata De Graaff, yang mencari penyebabnya.

''Mungkin karena terlalu menyakitkan, dan dia tidak ingin memikirkannya lagi,'' De Graaff sejenak mencoba memahami pikiran Cillessen. ''Meskipun saya juga berpikir: jika saya melihat kembali semua rekaman itu, Anda bisa melihat betapa bahagianya dia saat Krul menghentikan tendangan penalti terakhir. Dia benar-benar berlari kencang.''

Dalam dokumenter tentang Piala Dunia 2014, Van Gaal juga angkat bicara. “Cillessen bertaruh saat penalti. Dan kamu tidak boleh bertaruh. Van Gaal sangat benci hal itu,” tambah De Graaff. Mantan pelatih timnas itu juga menekankan bahwa dia telah ‘gagal’ meyakinkan Cillessen untuk tetap berdiri.

De Graaff menambahkan bahwa Van Gaal merujuk pada pertandingan grup yang dimenangkan 3-2 melawan Australia, saat Cillessen gagal menahan tendangan penalti. ''Kisahnya sekarang adalah bahwa jika Cillessen menunggu di sana dan menghentikan penalti, hasilnya akan berbeda. Tapi dia tidak melakukannya. Mereka menginginkan seseorang yang juga tampil dengan keberanian dan kepercayaan diri, dengan gaya bluf khas Den Haag ala Krul,'' kata De Graaff.