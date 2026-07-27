Slavko Vincic telah mengakhiri kariernya. Wasit asal Slovenia itu, yang memimpin final Piala Dunia, telah meniup peluit laga terakhirnya di sepakbola profesional, demikian dilaporkan federasi sepakbola Slovenia.

Vincic memutuskan untuk pensiun sebagai wasit pada usia 46 tahun. Setelah memimpin final Piala Dunia, ia merasa telah mencapai segalanya.

Pria Slovenia itu pada 2022 juga memimpin final Liga Europa antara Eintracht Frankfurt dan Rangers FC, serta mengawal final Liga Champions 2024 antara Real Madrid dan Borussia Dortmund dengan baik.

Pekan lalu, ia masih menjadi wasit di New Jersey, tempat final Piala Dunia digelar. Sang pengadil dalam duel antara Spanyol dan Argentina itu juga mengganjar Enzo Fernandez dengan kartu merah.

Itu bukan satu-satunya keputusan Vincic yang menjadi pembicaraan setelah laga. Wasit Slovenia itu juga menganulir gol Nico Williams, karena Mikel Merino disebut menginjak ujung kaki Nicolas Otamendi.

Selain itu, ia membiarkan beberapa tekel ceroboh dari Alexis Mac Allister tanpa hukuman. Di sisi lain, Argentina marah besar kepada Vincic. Sebuah petisi ditandatangani secara massal untuk memainkan ulang pertandingan tersebut.