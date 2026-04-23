Pemain USWNT mana saja yang pernah menjuarai Liga Champions Wanita UEFA? Lindsey Heaps, Alex Morgan, dan para bintang AS yang akan mengangkat trofi UWCL

Selama bertahun-tahun, banyak bintang tim nasional wanita Amerika Serikat telah menjalani petualangan di Eropa, dan kesempatan untuk bermain di Liga Champions Wanita UEFA menjadi alasan utama mengapa mereka memilih untuk menyeberangi Samudra Atlantik, karena tidak ada kompetisi serupa bagi para pemain yang mewakili klub-klub NWSL. Namun, beberapa di antaranya tidak hanya sekadar bermain di kompetisi tersebut—beberapa di antaranya bahkan berhasil memenangkannya.

Mengangkat trofi UWCL sebagai pemain Amerika berarti bergabung dengan klub yang sangat eksklusif. Seringkali, para bintang AS tidak bertahan terlalu lama di Eropa, yang merupakan salah satu alasannya, sehingga peluang yang sudah tipis untuk memenangkan gelar semacam itu menjadi semakin sulit. Namun, ada beberapa yang telah melakukannya dan bahkan lebih banyak lagi yang hampir berhasil, hanya untuk dikalahkan di rintangan terakhir.

Bintang USWNT mana saja yang pernah bermain di Eropa?

Ada daftar panjang bintang USWNT yang pernah bermain di Eropa. Hope Solo dan Aly Wagner adalah dua di antara yang pertama saat mereka bergabung dengan Lyon pada 2005, meskipun klub yang sejak itu telah memenangkan UWCL delapan kali belum memiliki status seperti sekarang dalam sepak bola wanita. Sejak itu, banyak lagi yang menghabiskan waktu di Prancis, dengan Alex Morgan dan Megan Rapinoe sebagai nama-nama besar, sementara tujuh tahun Lindsey Heaps di sana menjadikannya salah satu yang pertama terlintas dalam pikiran.

Setelah menyambut beberapa anggota USWNT pada tahun-tahun sebelumnya, Inggris juga menjadi tujuan yang menarik bagi para bintang Amerika selama pandemi Covid-19, karena musim yang dipersingkat yang diterapkan NWSL pada tahun 2020. Sebagian besar dari mereka akan kembali ke AS begitu liga domestiknya kembali ke jadwal biasa, tetapi masih ada nama-nama dalam daftar skuad tim nasional saat ini yang mewakili klub-klub Inggris, seperti Catarina Macario dan Mia Fishel di Chelsea.

Di tempat lain, meskipun kini lebih dikenal sebagai liga pembinaan, Damallsvenskan Swedia pernah menjadi tempat berkumpulnya sejumlah pemain terbaik dunia, termasuk para anggota Tim Nasional Wanita AS (USWNT), dan dua bintang Amerika itu berhasil menjadi juara Eropa saat membela sebuah klub Jerman pada tahun 2008.

Pemain USWNT mana saja yang pernah memenangkan Liga Champions Wanita UEFA?

Pemain Tahun kemenangan Ali Krieger 2008 Gina Lewandowski 2008 Alex Morgan 2017 Lindsey Horan 2022 Catarina Macario 2022 Emily Fox 2025 Jenna Nighswonger 2025

Ali Krieger dan Gina Lewandowski menjadi orang Amerika pertama yang memenangkan Liga Champions Wanita UEFA saat mereka membantu FFC Frankfurt (kini Eintracht Frankfurt) mengalahkan tim Swedia Umea dengan agregat 4-3 pada tahun 2008. Keduanya bermain sebagai bek untuk tim Jerman tersebut dalam kedua pertandingan final yang saat itu berlangsung dalam dua leg, membantu Frankfurt meraih hasil imbang 1-1 di Swedia dan kemudian menang 3-2 di kandang pada pekan berikutnya. Krieger sudah menjadi anggota USWNT pada saat itu, setelah melakukan debutnya pada Januari tahun yang sama, namun Lewandowski harus menunggu tujuh tahun lagi untuk meraih penampilan tunggalnya bagi negaranya.

Alex Morgan bergabung dengan keduanya dalam meraih kemenangan di kompetisi ini pada tahun 2017 ketika ia mengakhiri masa pinjamannya yang singkat bersama Lyon dengan medali juara Liga Champions. Penyerang tersebut hanya tampil dalam 15 pertandingan selama masa pinjamannya di Prancis, namun ia mencetak 12 gol, meraih tiga trofi, dan menjadi starter di final UWCL melawan Paris Saint-Germain, meskipun ia ditarik keluar setelah hanya 23 menit karena cedera.

Lima tahun kemudian, dua bintang USWNT lainnya mengangkat trofi bersama Lyon saat raksasa Prancis itu mengalahkan Barcelona 3-1 di Turin, Italia. Lindsey Heaps dan Catarina Macario sama-sama masuk dalam susunan pemain awal, dan yang terakhir bahkan mencetak gol, membawa Lyon unggul 3-0 pada menit ke-33 saat mereka dengan cukup nyaman mengamankan gelar Eropa kedelapan yang memecahkan rekor. Sepasang bintang Amerika lainnya juga bergabung dengan klub eksklusif ini pada 2025, saat Emily Fox dan Jenna Nighswonger menjadi bagian dari skuad Arsenal yang mengejutkan Barcelona, juara dua edisi sebelumnya turnamen tersebut. Fox bermain penuh di final dan tampil luar biasa saat The Gunners meraih gelar Eropa kedua mereka.

Bintang USWNT mana saja yang pernah kalah di final Liga Champions Wanita UEFA?

Sejumlah pemain lain hampir bergabung dengan klub eksklusif yang beranggotakan tujuh wanita tersebut. Megan Rapinoe masuk dalam susunan pemain Lyon pada final 2013, tetapi berakhir di pihak yang kalah saat Wolfsburg unggul tipis 1-0. Raksasa Jerman itu juga menghancurkan hati tiga bintang USWNT lainnya pada tahun berikutnya, saat Christen Press, Whitney Engen, dan Meghan Klingenberg menjadi bagian dari tim Tyreso yang kalah dalam final 2014 yang luar biasa dengan skor 4-3.

Meskipun Lewandowski berada di pihak pemenang bersama Frankfurt pada tahun 2008, ia juga pernah mengalami kekalahan di final. Tim asal Jerman itu kembali tampil di laga final pada tahun 2012, namun kali ini mereka harus menelan kekalahan 2-0 dari Lyon. Seandainya hasilnya berbeda, Lewandowski akan menjadi bintang USWNT pertama, dan hingga kini satu-satunya, yang berhasil menjuarai UWCL dua kali.

Horan juga memiliki kesempatan untuk menjadi orang Amerika pertama yang mencapai prestasi tersebut pada 2024, saat ia kembali ke final bersama Lyon. Namun, Barcelona justru membalas kekalahan mereka pada 2022 dengan mengalahkan tim Prancis itu 2-0 di Bilbao.

Stacey Pearson, bersama Fortuna Hjorring pada 2003, dan Venus James, bersama Djurgarden pada 2005, adalah pemain Amerika lainnya yang pernah bermain dan kalah di final Liga Champions Wanita UEFA. Namun, keduanya tidak pernah dipanggil ke tim senior USWNT.

Bintang USWNT mana yang berpotensi memenangkan Liga Champions Wanita UEFA 2025-26?

Sejumlah besar bintang USWNT telah bermain di edisi 2025-26 UWCL dan ada empat yang tersisa saat kompetisi memasuki babak semifinal. Fox, yang memenangkan gelar bersama Arsenal tahun lalu, adalah salah satunya, dengan tiga lainnya mewakili Lyon. Heaps telah menjadi andalan klub raksasa Prancis tersebut selama beberapa tahun terakhir dan ia bergabung dengan dua rekan setimnya di tim nasional pada musim ini, setelah Lily Yohannes dan Korbin Shrader pindah pada musim panas lalu.

Arsenal dan Lyon akan saling berhadapan di babak semifinal musim ini, yang berarti setidaknya satu pemain asal Amerika Serikat akan tampil di final UWCL pada bulan Mei. Kedua klub ini pernah bertemu di babak yang sama tahun lalu, di mana The Gunners berhasil menang dengan agregat 5-3 meskipun kalah 2-1 di kandang sendiri pada leg pertama.

Tautan terkait