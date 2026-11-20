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Mykhaylo Mudryk melontarkan pernyataan yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Penyerang Tottenham Hotspur asal Ukraina itu memuji rival besar klubnya, Arsenal.

Dalam wawancara dengan Guest of Gordon, Mudryk mengatakan bahwa Arsenal adalah "klub yang selalu ingin ia bela". "Pindah ke Emirates Stadium selalu menjadi impian saya."

Mudryk hampir bergabung dengan The Gunners pada 2023, tetapi saat itu ia pindah dari Shakhtar Donetsk ke Chelsea dengan biaya transfer 70 juta euro.

"Agen saya saat itu bahkan tidak berusaha mewujudkan impian saya. Ia bersikeras agar saya pergi ke Chelsea karena di sana ia bisa mendapat komisi lebih besar."

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"Saat itu saya sama sekali tidak mengetahuinya. Hal-hal itu baru saya ketahui belakangan," ujar penyerang berusia 25 tahun tersebut.

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Mudryk bergabung dengan status pinjaman dari Chelsea pada musim panas lalu dan musim ini bermain untuk Tottenham Hotspur. Klub tersebut memiliki opsi pembelian senilai 80 juta euro untuk pemain sayap kiri itu.

Akibat cedera pergelangan kaki, ia baru sekali tampil untuk klub tersebut musim ini. Ia diperkirakan kembali masuk skuad pertandingan Roberto De Zerbi pekan depan.

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Selama satu setengah tahun terakhir, Mudryk sama sekali tidak bermain. Ia dinyatakan bersalah menggunakan doping pada akhir 2024. Ia diskors setelah hasil tes dopingnya positif mengandung meldonium.

Menurut Mudryk, ia sendiri tidak bertanggung jawab atas penggunaan doping tersebut. Ia menunjuk federasi sepakbola Ukraina. "Meldonium tidak tersedia di Inggris. Di tim nasional Ukraina, pil-pil yang harus kami minum sering dibagikan dalam sebuah gelas kecil."