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Bek kiri Sporting CP Maxi Araujo dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Manchester United pada Januari saat Mauricio Pochettino mencari pengganti Luke Shaw yang dibekap cedera. Setelah memantau pemain timnas Uruguay itu selama berbulan-bulan, para petinggi United yakin usai menyaksikannya dari dekat dalam hasil imbang 2-2 di Lisbon pada Rabu.

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Penampilan di Lisbon yakinkan United

Menurut Sport Witness, United memanfaatkan lawatan ke Lisbon pada Rabu untuk menilai Araujo dari dekat dan pulang dengan keyakinan terhadap pemain berusia 26 tahun itu. Dalam penampilan ke-15nya musim ini, dengan 14 di antaranya sebagai starter, pemain timnas Uruguay itu bermain penuh selama 90 menit dan memberikan assist untuk gol pembuka Luis Suarez pada menit ke-33. Kedua pihak kini sama-sama tertarik, dengan pihak bek tersebut sangat terbuka untuk pindah ke Old Trafford pada bursa transfer musim dingin.

United kembali incar Araujo setelah musim panas

Ketertarikan United terhadap Araujo bermula pada April, ketika mereka termasuk di antara sejumlah klub Liga Primer yang memantau perkembangannya. Meski tidak memperkuat posisi tersebut sepanjang bursa transfer musim panas, laporan bulan lalu mengaitkan United dan Arsenal dengan rencana baru untuk merekrutnya. Saat itu, sebuah sumber memberi tahu media tersebut bahwa belum ada "perkembangan baru" sejak pertanyaan awal kedua klub pada awal tahun.

Pada Agustus, Araujo meredam spekulasi transfer dengan memperpanjang kontraknya bersama Sporting hingga 2030, sekaligus mendapatkan gaji tinggi dan klausul pelepasan senilai €80 juta. Namun, penampilan impresifnya melawan United kembali memicu upaya mereka untuk merekrutnya. Pochettino juga sudah mengenal kualitasnya setelah pernah menghadapinya saat menangani Amerika Serikat.

Masalah cedera paksa United meninjau ulang lini belakang

Kebutuhan mendesak United akan pemain baru berakar dari masalah kebugaran yang terus berulang di sisi kiri pertahanan. Shaw dan Harry Amass adalah dua bek kiri murni yang dimiliki klub, dan kontrak keduanya berakhir pada 2027. Shaw mengalami banyak cedera selama membela United dan absen dalam delapan pertandingan terakhir karena masalah otot.

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Saat Shaw absen, mantan pelatih Michael Carrick lebih sering menempatkan Diogo Dalot di luar posisi aslinya, sementara Pochettino memilih memainkan Lisandro Martinez di posisi tersebut sejak awal laga. Laporan itu menyebutkan bahwa United diperkirakan akan mencari bek kiri murni pada bursa transfer musim dingin , sehingga pemain asal Amerika Selatan itu cocok untuk tim Pochettino.

Harga persulit transfer Januari

Meski klausul pelepasan Araujo mencapai €80 juta, biaya €50-60 juta kabarnya cukup untuk memboyongnya dari Sporting pada Januari. Namun, sumber yang sama meyakini United kemungkinan tidak akan mengeluarkan dana sebesar itu untuk seorang bek sayap di tengah musim. Masih harus dilihat apakah Pochettino dapat meyakinkan para petinggi Old Trafford untuk menyetujui pengeluaran tersebut.