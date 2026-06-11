Pemain timnas junior Finn van Breemen berhasil mendapatkan transfer yang menggiurkan setelah mengalami banyak kemalangan

Finn van Breemen akan bermain untuk FC Famalicão selama empat musim ke depan. Klub peringkat kelima Portugal itu, menurut Voetbal International, membayar 1,5 juta euro kepada FC Basel untuk bek berusia 23 tahun tersebut.

Van Breemen yang lahir di Pijnacker memiliki tinggi 1,93 meter dan kaki kiri, sehingga ia memiliki profil yang menarik.

ADO Den Haag menjual bek yang kuat secara fisik ini pada tahun 2023, setelah hanya 22 pertandingan resmi, kepada Basel dengan harga 1 juta euro.

Selanjutnya, Van Breemen berkembang menjadi pemain timnas junior Belanda (Jong Oranje). Setelah awal yang baik di Swiss, bek ini mengalami cedera parah.

Akibatnya, catatan Van Breemen berakhir pada 52 pertandingan resmi, 3 gol, dan 4 assist untuk Basel.

Van Breemen sebenarnya bisa menjadi pilihan yang bagus bagi klub-klub di VriendenLoterij Eredivisie, tetapi ia memilih Liga Portugal.

Di Famalicão, Van Breemen akan menggantikan Justin de Haas. Pemain berusia 26 tahun asal Zaandam ini pindah ke Valencia tanpa biaya transfer.