Lukas Podolski (40) pensiun dari dunia sepak bola. Ia mengumumkannya melalui akun media sosialnya. Ia akan melanjutkan kariernya sebagai pemilik klub tempat ia bermain selama beberapa musim terakhir: Górnik Zabrze.

Podolski menjalani pendidikan pemuda di FC Köln dan kemudian bermain untuk Bayern München, Arsenal, Inter, dan Galatasaray selama kariernya. Di antara prestasinya, ia menjadi juara nasional Jerman, memenangkan DFB-Pokal, dan FA Cup.

Sejak 2021, Podolski yang lahir di Polandia ini bermain untuk Górnik Zabrze. Ia akan tampil untuk terakhir kalinya di sana pada Sabtu mendatang. Jika menang atas Radomiak Radom, Górnik Zabrze akan finis di posisi kedua di Ekstraklasa Polandia, yang berarti tiket ke babak kualifikasi Liga Champions.

Selain karier klub yang sukses, Podolski juga tampil mengesankan bersama tim nasional Jerman. Ia telah bermain dalam 130 pertandingan internasional dan mencetak 49 gol. Dengan demikian, ia menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.

Pada 2014, Podolski menjadi juara dunia bersama Jerman. Pada Maret 2017, ia memainkan pertandingan internasional terakhirnya.

Podolski sebenarnya tidak sepenuhnya meninggalkan Górnik Zabrze. Ia sudah memiliki sebagian saham klub tersebut, namun kini mengambil alih klub secara penuh.

Di luar dunia sepak bola, penyerang ini telah lama menjadi pengusaha sukses. Ia memiliki jaringan restoran kebab yang kini telah memiliki lebih dari seratus cabang di seluruh Eropa. Selain itu, Podolski juga pemilik merek pakaian dan menyelenggarakan acara musik serta turnamen sepak bola dalam ruangan di Jerman.