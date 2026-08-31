Menurut laporan Sky, Hull City saat ini tengah bekerja keras untuk merekrut Vagnoman. Klub promosi Premier League itu disebut telah menaikkan tawarannya dari €5,5 juta menjadi €6,5 juta sebagai biaya transfer. Selain itu, VfB juga disebut akan mempertahankan 50 persen hak transfer atas pemain berusia 25 tahun tersebut dan dengan demikian bisa ikut mendapatkan keuntungan dari kemungkinan transfer di masa mendatang.

Namun, hingga saat ini VfB disebut belum memberikan lampu hijau untuk kepindahan ke Inggris tersebut. Kesepakatan antara Vagnoman dan Hull juga masih belum tercapai, pembicaraan menurut Sky masih terus berlangsung. Jika kesepakatan rampung, pemain yang sudah dua kali membela tim nasional Jerman itu disebut berpeluang mendapatkan kontrak empat tahun hingga 2030 di Premier League. Waktu masih ada hingga Selasa malam, setelah itu bursa transfer musim panas akan ditutup.

Vagnoman memang semula dianggap sebagai kandidat penjualan di VfB pada musim panas ini. Namun pekan lalu, Bild melaporkan bahwa klub asal Swabia itu kini ingin benar-benar mempertahankan bek sayap tersebut setelah Nikolas Nartey absen karena cedera. Kontrak Vagnoman masih berlaku hingga 2028.

Bagaimana awal musim Josha Vagnoman bersama VfB Stuttgart?

Pemain kelahiran Hamburg itu tampil sebagai starter dalam kedua laga kompetitif pada awal musim yang masih sangat muda ini, dan pada kekalahan 1-5 dalam laga pembuka Bundesliga melawan Bayern Munich Jumat lalu ia mencatatkan dwigol yang unik hanya dalam hitungan menit: pertama Vagnoman mencetak gol penyeimbang sementara menjadi 1-1 pada menit ke-52, tak lama kemudian ia mencetak gol ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 1-3 dari sudut pandang Stuttgart (57').

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Vagnoman pindah dari HSV ke VfB pada 2022 dan sejauh ini sudah mencatatkan total 126 pertandingan kompetitif untuk Stuttgart (sepuluh gol, 14 assist). Dalam sistem 3-4-2-1 milik Hull, kapten Lewie Coyle akan menjadi pesaing utama Vagnoman di sisi kanan. Klub promosi itu memulai musim baru Premier League dengan kemenangan kandang mengejutkan 2-0 atas Manchester United dan menindaklanjutinya akhir pekan lalu dengan kemenangan 1-0 di markas sesama tim promosi, Coventry City. Enam poin pertama untuk target bertahan di liga pun sudah berada di tangan.

Vagnoman sejauh ini sudah dua kali tampil untuk tim DFB. Ia menjalani debut internasionalnya pada Maret 2023 dalam kekalahan 2-3 pada laga uji coba melawan Belgia, setelah itu ia tidak lagi mendapat panggilan selama tiga tahun. Pada Maret tahun ini, pelatih tim nasional saat itu Julian Nagelsmann lalu secara mengejutkan memanggil pemain Stuttgart tersebut untuk laga uji coba melawan Swiss dan Ghana, dan dalam kemenangan 2-1 atas wakil Afrika itu Vagnoman masuk sebagai pemain pengganti setelah sekitar satu jam pertandingan. Setelah itu ia gagal menembus skuad Piala Dunia, dan di bawah penerus Nagelsmann, Jürgen Klopp, Vagnoman berharap mendapat peluang baru.