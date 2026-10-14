Pemain timnas Belgia dengan 50 penampilan punya pilihan jelas antara Jérémy Doku dan Mika Godts

Mika Godts bersama Paris Saint-Germain akan menghadapi Manchester City pada Rabu malam, klub tempat pesaingnya, Jérémy Doku, tengah bersinar. Para pengamat sepakbola Belgia membahas di Sporza siapa winger kiri ideal untuk tim nasional Belgia.

"Jeremy tampil fantastis," puji analis Filip Joos atas penampilan Doku saat menang 0-3 atas Liverpool pada Minggu. "Saya senang untuknya, sebab di Belgia sudah muncul semacam anggapan bahwa Godts tiga kali lebih baik daripada Doku. Tunggu dulu, kawan-kawan."

Mantan pemain timnas Belgia Gert Verheyen, yang mencatatkan 50 penampilan, juga jelas lebih memilih Doku. "Posisi winger kiri di tim nasional itu milik Doku, bukan? Kalau ada pemain lain yang ingin bermain, dia harus di kanan. Kini kita sudah sampai pada titik itu."

Meski begitu, Verheyen menegaskan bahwa ia menikmati penampilan Godts di Nations League baru-baru ini. "Bisa dibilang, perkenalan kami dengan Godts menyenangkan. Dia tampil bagus," kata mantan pencetak gol terbanyak Club Brugge itu.

Yang terutama disukai Verheyen dari Godts adalah kegigihan mantan pemain Ajax itu untuk terus mencoba di sisi sayap. "Banyak upayanya gagal saat melawan Turki, tetapi dia terus mencoba. Menurut saya itu luar biasa."

Namun, ia langsung menambahkan: "Justru karena hal itulah dia dikritik akhir pekan lalu di Prancis. Dia sering kehilangan bola, dan itu bukan sesuatu yang biasa mereka lihat di Paris. Mereka sulit menoleransinya."

Verheyen tahu Doku menghadapi banyak persaingan di sayap kiri. Leandro Trossard dan Dodi Lukébakio juga bisa bermain di sana. "Namun, sisi kiri milik Doku," kata pengamat timnas Belgia itu.