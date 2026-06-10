Pemain timnas Belanda yang telah 5 kali membela negaranya itu membuat Van Gaal tertawa terbahak-bahak

Atas permintaan De Telegraaf, Andries Noppert mengenang Piala Dunia 2022, yang ia jalani dengan intens sebagai kiper utama timnas Belanda yang mengejutkan. Kiper bertubuh jangkung ini, antara lain, menceritakan sebuah anekdot tentang pelatih timnas saat itu, Louis van Gaal.

Noppert menyoroti sebuah hari media yang diselenggarakan oleh KNVB, beberapa minggu sebelum dimulainya babak final di Qatar. ''Banyak foto yang diambil. Tapi juga video-video, yang ditayangkan di layar besar di stadion saat para pemain dipanggil namanya,'' kenang pemain yang telah lima kali membela Oranje ini.

Semua pemain timnas Oranje harus memikirkan sebuah perayaan, termasuk Noppert. ''Momen perayaan, entah untuk gol atau penyelamatan. Tapi ya, apa yang saya tahu. Saya belum pernah memikirkannya. Saya melakukan hal pertama yang terlintas di pikiran dan memegang teropong imajiner di depan mata saya.''

Noppert melakukannya saat Van Gaal melihat rekaman dari dekat. “Dia tertawa terbahak-bahak,” ungkap kiper asal Friesland itu. “Foto ini diambil segera setelah kemenangan kami atas Senegal. Van Gaal menirukan perayaan saya di sini.” Van Gaal sangat terhibur dan berkata: “Nah, itu baru perayaan yang sesungguhnya.”

Kiper Heerenveen ini hanya memuji pelatih Van Gaal. ''Dengan Van Gaal, kamu tahu persis apa yang bisa kamu harapkan darinya. Dan sebaliknya, dia memberi saya perasaan: kamu baik apa adanya.'' Noppert langsung memberikan contoh cara berkomunikasi yang langsung dari mantan pelatih timnas tersebut kepada para pemainnya selama latihan.

Kiper berusia 32 tahun itu mengeluh karena di tepi lapangan latihan ada kotak pendingin berisi air saja untuk para pemain. Padahal, staf pelatih diperbolehkan menggunakan minuman bersoda. ''Aku sedang menggerutu sedikit di sana, karena air itu sudah benar-benar membuatku muak. Ternyata aku melakukannya sedikit terlalu keras, karena Van Gaal mendengarku. Dia datang ke arahku dengan penuh semangat. 'Oh, lalu apa yang kamu minum di rumah?', tanyanya. 'Ya, apa saja yang aku inginkan', jawabku.

Van Gaal lalu menunjuk ke dua lemari es. '''Nah, mulai sekarang lemari es kiri itu untukmu. Dan yang kanan berisi air? Itu untuk pemain lain''', kata Noppert yang mengenang masa lalu, yang tetap sangat menghormati pelatih asal Amsterdam itu.

“Van Gaal dan saya, hubungan kami baik-baik saja. Itu adalah perasaan yang tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bersama pria hebat ini, saya berkesempatan berbagi momen-momen indah. Unik,” demikian kata Noppert yang penuh rasa syukur.