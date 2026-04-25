Pemain timnas Belanda yang telah 34 kali membela timnas itu meninggalkan lapangan dengan rasa sakit yang luar biasa: Piala Dunia dalam bahaya besar

Xavi Simons mengalami cedera lutut yang tampaknya parah pada Sabtu sore dalam pertandingan Liga Premier melawan Wolverhampton Wanderers. Gelandang Tottenham Hotspur itu harus diganti pada menit ke-58 dan menjerit kesakitan. Dengan demikian, partisipasinya dalam Piala Dunia mendatang tampaknya sangat terancam.

Insiden tersebut terjadi di garis belakang, di mana Simons terlibat duel dengan Huog Bueno. Selama aksi tersebut, ia tampak tersandung atau lututnya terpelintir. Kakinya terjepit di rumput dengan posisi yang tidak menguntungkan.

Segera setelah insiden itu, Simons memegang bagian bawah lututnya, menuju betisnya. Rasa sakitnya terlihat dan terdengar jelas, karena ia menjerit kesakitan.

Tingkat keparahan cedera tersebut tampak jelas sejak awal. Simons tetap terbaring di lapangan dan harus ditangani oleh tim medis.

Untuk sesaat, Simons mencoba berdiri kembali, tetapi tak lama kemudian ia harus kembali berbaring di rumput. Ia kembali menjerit kesakitan. Segera diputuskan bahwa ia tidak dapat melanjutkan permainan. João Palhinha masuk menggantikan pemain yang telah 34 kali membela timnas Belanda tersebut.