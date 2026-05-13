Pemain timnas Belanda yang telah 19 kali membela negaranya ingin mengakhiri kariernya di Divisi Keuken Kampioen

Patrick van Aanholt (35) terbuka untuk kembali ke FC Den Bosch. Hal itu diungkapkan oleh pemain yang telah 19 kali membela tim nasional Belanda tersebut dalam program Sport Talk di DTV Nieuws.

Van Aanholt, yang lahir di 's-Hertogenbosch, bermain di akademi muda Blue White Dragons antara tahun 2003 dan 2005.

Selanjutnya, Van Aanholt pindah ke akademi muda PSV, sebelum bermain untuk klub-klub besar di Inggris dan Turki.

Saat ini, Van Aanholt menjadi pemain cadangan di Sparta Rotterdam. Kontraknya yang akan berakhir tidak akan diperpanjang.

Den Bosch menjadi salah satu opsi bagi Van Aanholt, meskipun ia menetapkan syarat-syarat yang jelas. “Semua harus pas. Saya ingin bermain sepak bola selama satu atau dua tahun lagi, selama tubuh saya masih memungkinkan, tetapi semuanya harus sesuai.”

“Saya juga mendengar cerita dari Danny Verbeek dan dari dalam klub, bahwa klub masih sedikit mencari arah. Jika saya bergabung, saya harus merasa betah,” kata Van Aanholt, yang menutup pembicaraan dengan tegas. “Saya memulai karier di Den Bosch dan saya pasti akan mengakhiri karier saya di Den Bosch.”

Pada musim Eredivisie saat ini, Van Aanholt hanya bermain selama 718 menit. Dalam 13 pertandingan tersebut, bek kiri ini mencetak satu gol dan tiga assist.