Pemain timnas Belanda secara tidak langsung mengawali kemenangan bersejarah Como 1-9 di Liga Champions: "Fàbregas berkata: saya ingin melihat..."

Como mencatat kemenangan dengan selisih gol terbesar bersama dalam sejarah Liga Champions pada Rabu malam. Dengan skor 1-9 saat bertandang ke markas RC Lens, tim asuhan pelatih sukses Cesc Fàbregas menyamai rekor kemenangan 8-0 yang masing-masing diraih Liverpool atas Besiktas dan Real Madrid atas Malmö FF. Pengalaman dalam laga melawan Manchester United baru-baru ini membuat Fàbregas terus menginstruksikan timnya bermain menyerang habis-habisan saat menghadapi Lens.

Como meraih kemenangan telak 4-1 atas Manchester United pada 21 Oktober. Setelah gol Jacobo Ramón mengubah skor menjadi 4-0 pada menit ke-76, Fàbregas menginstruksikan para pemainnya untuk mengurangi tempo. Como kehilangan kendali yang sebelumnya mereka pegang erat dan kebobolan gol dari pemain timnas Belanda Joshua Zirkzee pada masa tambahan waktu.

"Saya menyesali sepuluh menit terakhir," kata Fàbregas seusai pertandingan itu. "Saya meminta para pemain berhenti berlari dan tetap berada di tengah, dan saya menyesalinya karena saya selalu menjadi orang pertama yang mendorong mereka untuk berjuang sampai akhir. Gol mereka menyakitkan bagi saya karena kami membiarkan intensitas kami menurun. Itu kesalahan saya."

Como unggul 0-3 saat turun minum di Lens pada Rabu. Pemain bintang Nico Paz mengatakan timnya terkejut dengan ucapan Fàbregas saat jeda. "Kami mengira dia akan meminta kami sedikit mengurangi tempo saat melawan Lens, seperti yang kami lakukan beberapa pekan lalu saat menghadapi Manchester United. Namun, dia berkata, 'Saya ingin melihat berapa banyak gol yang bisa kalian cetak malam ini.'"

"Dan pada akhirnya kami mencetak sembilan gol. Kami sepenuhnya mendominasi pertandingan dan sangat layak menang," kata Paz, yang menyumbang satu gol dan dua assist saat menghadapi tim Prancis yang dibuat tak berkutik itu. Mantan penyerang FC Utrecht Tasos Douvikas mencetak hat-trick dan menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions dengan enam gol.

Como menjadi tim Italia pertama yang mencetak lebih dari tujuh gol tandang di Liga Champions atau kompetisi pendahulunya (Piala Champions Eropa). Selain itu, Como baru menjadi tim kedua yang mampu mencetak sembilan gol dalam satu pertandingan Liga Champions, setelah Bayern München (9-2 melawan Dinamo Zagreb).

"Saya senang. Inilah sepakbola dan semuanya berjalan lebih baik daripada yang kami perkirakan," kata Fàbregas seusai laga di depan kamera Sky Sport Italia. "Para pemain tampil bagus. Sekarang kami harus bersiap untuk pertandingan yang sangat penting pada Minggu, pertandingan kesembilan dalam rangkaian laga di antara jeda internasional." Como akan bertandang ke markas Inter dalam laga Serie A pada Minggu.

"Ini malam yang fantastis bagi Como, bagi seluruh pendukung kami, dan bagi banyak pemain di sini yang baru memulai karier. Namun, mereka harus tetap membumi, rendah hati, terus belajar, dan tidak berpikir bahwa mulai sekarang semuanya akan berjalan lancar dengan sendirinya."

"Mereka harus terus bekerja keras agar bisa mempertahankan penampilan seperti ini," kata Fàbregas, yang kurang senang dengan gol Ruben Aguilar ke gawang timnya. Lewat tendangan voli fantastis dari sepak pojok, mantan rekan setim Fàbregas di AS Monaco itu menciptakan momen terbaik bagi tim Prancis.

"Saya kesal karena gol yang kami kebobolan, sebab kami sedikit mengubah pertahanan dengan tiga pergantian pemain," kata pria Spanyol itu. Meski begitu, diam-diam ia juga menikmati gol tersebut. "Saya bilang kepadanya bahwa saya belum pernah melihatnya mencetak gol seperti itu! Gol itu benar-benar fantastis," ujar Fàbregas.