Bagi Nathan Aké, laga Fenerbahçe melawan Slavia Praha di Liga Champions hanya berlangsung selama 18 menit. Bek asal Belanda itu mengalami cedera dan terpaksa meninggalkan lapangan di Istanbul.

Aké duduk di lapangan dan tampak kesakitan pada lututnya. Rekan-rekan setimnya segera memberi isyarat kepada bangku cadangan bahwa pemain timnas Belanda itu tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus diganti.

Ini menjadi kemunduran bagi Aké, yang biasanya menjadi pemain inti Fenerbahçe. Masih harus dilihat apakah sang bek bisa pulih tepat waktu untuk laga besar melawan Galatasaray pada Senin pekan depan.

Aké bisa meninggalkan lapangan sendiri dan tidak membutuhkan tandu untuk menuju ruang ganti. Cederanya tampaknya tidak serius, meski ia masih harus menjalani pemeriksaan medis.

Pemain yang telah 62 kali membela timnas Belanda itu menandatangani kontrak tiga tahun di Turki pada musim panas lalu. Sejauh ini, Aké telah tampil dalam 18 pertandingan bersama Fenerbahçe.

Oguz Aydin dan Mason Greenwood membawa klub papan atas Turki itu unggul 2-0 dalam waktu sebelas menit. Slavia Praha segera membalas, sehingga pertandingan berlangsung sengit.