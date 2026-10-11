Pemain timnas Belanda dikritik habis-habisan saat laga Liga Primer Inggris: "Dasar bodoh!"

Jamie O'Hara sudah muak dengan Jan Paul van Hecke. Menurut mantan gelandang itu, bek tengah asal Belanda tersebut sama sekali tidak memberi kontribusi bagi Tottenham Hotspur, yang meraih satu poin di kandang Manchester United pada Sabtu (1-1).

Van Hecke gagal mencegah Bryan Mbeumo membuka skor di Old Trafford lewat tendangan keras ke pojok jauh gawang saat pertandingan menyisakan 15 menit. Meski bermain dengan sepuluh orang, Tottenham berhasil menyelamatkan satu poin pada masa tambahan waktu. Namun, hal itu tidak mengubah penilaian O'Hara.

"Apa yang sebenarnya dilakukan Van Hecke? Ada semen di sepatunya," seru O'Hara yang terheran-heran setelah gol pembuka Manchester United dalam siaran langsung talkSPORT.

"Dia pemain yang mengerikan. Van Hecke membiarkan lawan mendapat kesempatan menembak tanpa kawalan di kotak penalti sendiri. Ini lelucon, tim ini lelucon. Saya muak!" kecam mantan pemain Tottenham itu. Timnya akhirnya menyelamatkan satu poin berkat Dominic Solanke.

O'Hara pun mempertanyakan mengapa Tottenham mengeluarkan 60 juta euro untuk mendatangkan Van Hecke, pemain timnas Belanda, pada musim panas lalu. "Siapa yang membelinya? Orang itu seharusnya dipecat!"

"Dia itu keledai. Kami membiarkan Vuskovic pergi dan mendapatkan keledai sebagai gantinya. Setiap kali seorang pemain berhadapan satu lawan satu dengannya, pasti ada tembakan. Mengerikan!" tutup sang analis, mengakhiri rentetan keluhannya.

Van Hecke kini telah tampil dalam enam pertandingan Liga Primer Inggris dan mencetak satu gol. Bek tersebut juga tampil sekali di Piala Liga Inggris.