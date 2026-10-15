Pemain timnas Belanda dengan 62 caps jadi sasaran kritik setelah malam buruk di Liga Champions

Nathan Aké menjadi sasaran kritik media Inggris dan Turki. Bek asal Belanda itu turut berperan dalam kekalahan 6-0 yang dialami timnya, Fenerbahçe, dari Aston Villa.

Fenerbahçe bermain imbang 1-1 melawan AS Roma pada putaran pertama Liga Champions, lalu memburu kemenangan pertama mereka musim ini di ajang bernilai miliaran itu saat bertandang ke Birmingham.

Namun, saat turun minum, kemenangan itu sudah nyaris mustahil diraih. Pada babak pertama, Nicolas Jackson dua kali mencetak gol tanpa ampun setelah Johan Manzambi membawa timnya unggul 1-0 pada menit ke-12.

Aké tampil buruk terutama saat skor berubah menjadi 2-0 dan 3-0. Media Inggris Daily Mail mengkritik keras mantan pemain Manchester City dan Chelsea itu. Mantan kiper City, Ederson, juga tak luput dari kritik.

"Ederson dan Ake tidak akan pernah memenangi begitu banyak trofi jika bermain seperti itu saat di City. Kiper asal Brasil itu tampak sangat kaku saat menghadapi tembakan Jackson. Aké bahkan lebih buruk. Ia nyaris tidak berusaha menghentikan tembakan Jackson dan, seperti anggota tim lainnya, tampak tidak bersemangat sepanjang sebagian besar pertandingan."

Di Turki, penampilan pemain yang telah 62 kali membela timnas Belanda itu juga tidak mengesankan. "Ada celah besar antara Skriniar dan Aké, serta antara Aké dan Archie Brown. Ditambah lagi jarak antara lini pertahanan dan lini tengah, tim pun menjadi terlalu renggang dan lini-lininya tercerai-berai," tulis kolumnis Yeni Safak. Sebagian besar surat kabar Turki memberinya nilai 5 atas penampilannya.