Kontrak Mees Hilgers (25) bersama FC Twente telah diperpanjang secara otomatis untuk satu musim lagi, demikian diumumkan oleh pihak Tukkers melalui saluran resmi mereka.

Dalam siaran pers resmi, tim peringkat keempat VriendenLoterij Eredivisie memberikan penjelasan. “Kontrak Mees Hilgers di FC Twente telah diperpanjang secara otomatis untuk satu musim. FC Twente ingin melanjutkan kerja sama dengan bek tengah ini dan oleh karena itu tidak mengakhiri kontraknya yang akan berakhir sebelum 1 April.”

“Karena Mees juga tidak melakukannya sebelum 16 Mei, maka sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pemain Kontrak Sepak Bola Profesional, perjanjian tersebut kini diperpanjang satu musim. Kontrak Hilgers kini berlaku hingga pertengahan 2027,” tulis Twente.

Setelah musim yang penuh bencana dengan cedera parah dan negosiasi yang buntu, Twente memberikan kejelasan mengenai masa depan Hilgers.

Hilgers yang lahir di Amersfoort telah bermain untuk Twente sejak 2011. Hingga saat ini, ia telah memainkan 129 pertandingan resmi untuk tim utama.

Menurut Transfermarkt, Hilgers masih bernilai 4 juta euro. Dengan perpanjangan otomatis ini, pemain yang empat kali membela tim nasional Indonesia tersebut tidak dapat hengkang secara gratis.

Mungkin Twente akan memutuskan untuk menjual Hilgers pada musim panas mendatang. Bek ini memainkan pertandingan terakhirnya pada 25 Mei 2025.