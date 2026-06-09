Pemain tim nasional Belanda mempekerjakan koki pribadi

Crysencio Summerville menetapkan standar yang sangat tinggi, seperti yang terungkap dalam wawancara mendalam dengan Voetbal International. Penyerang sayap yang sedang menjalani persiapan bersama tim nasional Belanda untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini mengungkapkan bahwa ia telah mempekerjakan seorang koki kepala sejak beberapa waktu lalu.

Summerville tertawa ketika ditanya tentang apa yang disebut 'Team Summerville'. ''Ha, Team Summerville, istilah yang bagus, saya akan menggunakannya. Saya memang bekerja sama dengan para spesialis di berbagai bidang,'' kata pemain sayap cepat Oranje itu dalam wawancara tersebut.

Penyerang dari West Ham United yang terdegradasi itu kemudian membuka rahasia: ''Saya memiliki fisioterapis pribadi, penasihat bisnis, tim media, dan koki. Semua orang yang memastikan saya bisa sepenuhnya fokus pada sepak bola dan siap secara optimal.''

Summerville sama sekali tidak merasa aneh memiliki seorang spesialis yang mengurus makanannya. “Gizi sangat penting bagi seorang atlet top. Saat saya mulai bermain di West Ham, saya mempekerjakannya. Tiga hari dalam seminggu, dia berada di dapur rumah kami. Koki itu, misalnya, menyiapkan makanan pemulihan dan shake untuk saya setelah pertandingan.”

Menurut Summerville, menu tersebut sepenuhnya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan tubuhnya di setiap waktu dalam seminggu. “Saya ingin memanfaatkan segala hal yang dapat membantu saya menjadi pemain yang semakin baik,” kata pemain internasional Oranje yang gigih dan sangat ambisius ini.

''Saat saya di Leeds United, saya juga memiliki seseorang di tim saya yang membantu menganalisis rekaman pertandingan. Di West Ham United, saya melakukannya bersama para spesialis klub. Dengan begitu, saya terus mengembangkan diri di semua aspek,'' kata penyerang Belanda yang bermain di Inggris ini.

Summerville diperkirakan akan menjadi starter pada Minggu melawan Jepang, lawan pertama di fase grup Piala Dunia. Pelatih timnas Ronald Koeman memberinya tempat di starting line-up dan kepercayaan dalam laga persahabatan melawan Aljazair dan Uzbekistan.