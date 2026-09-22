Mantan striker Three Lions Emile Heskey membela pemain tim nasional Jerman itu setelah ikon Reds Jamie Carragher belum lama ini melontarkan penilaian yang sangat pedas terhadap Wirtz dan merekomendasikan kepada pelatih Liverpool Andoni Iraola agar ke depannya tidak lagi memasukkan pemain 23 tahun itu ke starting XI.

"Wirtz sekali lagi benar-benar buruk. Tidak ada apa-apa di sana. Benar-benar tidak terjadi apa-apa. Itu adalah salah satu penampilan terburuk yang pernah saya lihat darinya dengan seragam Liverpool. Saya pikir, Iraola harus mengambil keputusan soal ini ke depannya. Bagi saya, dia tidak boleh berada di tim ini," kata Carragher dalam podcast-nya setelah kemenangan 1-0 LFC atas AFC Bournemouth pada Sabtu lalu.

Namun, Heskey menilai kesalahan tidak sepenuhnya ada pada pemain Jerman itu. Meski Wirtz memang belum menunjukkan performa yang diharapkan darinya di Liverpool, pria 48 tahun itu mengatakan kepada Wettbasis.com bahwa faktor-faktor eksternal serta rekan-rekan setimnya juga harus diperhitungkan.

"Sangat sulit baginya datang dari Jerman. Saya sudah sering melihat pemain tampil fantastis di sana lalu pindah ke Premier League. Semua orang mengira sepakbola Jerman dan Inggris itu mirip, tetapi Premier League sedikit berbeda." Wirtz melihat situasi lebih cepat daripada banyak rekan setimnya, "tetapi para pemain tidak berada pada gelombang yang sama dengannya".

Bagaimana awal musim Florian Wirtz di FC Liverpool?

Sejak Iraola memegang kendali di Liverpool, Wirtz kembali lebih sering dimainkan sebagai playmaker di posisi nomor 10, sementara pendahulunya Arne Slot kerap menurunkan pemain 23 tahun itu di posisi half-space.

Peran lama yang baru itu dinilai jauh lebih cocok untuk Wirtz, menurut Heskey, meski ia juga harus menghadirkan ancaman gol yang lebih besar dari dirinya sendiri: "Dia adalah pemain penghubung. Tetapi untuk itu, yang lain juga harus melakukan pergerakan."

Saat melawan Bournemouth, pelatih LFC Iraola menurunkan Wirtz sejak awal, tetapi pemain tim nasional Jerman itu nyaris tidak mampu meyakinkan dan ditarik keluar pada menit ke-71 untuk digantikan Trey Nyoni. Setelah enam pertandingan di semua kompetisi, Wirtz masih baru mencatat satu keterlibatan gol langsung (satu assist).