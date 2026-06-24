Pemain tersebut sudah merasa cukup setelah kesepakatan tercapai dan ingin segera hengkang dari Chelsea

Malo Gusto sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari Chelsea, demikian dilaporkan BBC Sport. Bek asal Prancis itu tidak senang dengan kedatangan pesaing barunya, Marco Palestra.

The Blues telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Atalanta pada hari Selasa mengenai transfer bek kanan tersebut. Palestra akan pindah ke London dengan nilai transfer sekitar 45 juta euro.

Gusto, yang sudah menghadapi persaingan ketat dari Reece James di posisi bek kanan Chelsea, tidak senang dengan keputusan klubnya untuk mendatangkan bek sayap baru dan ingin hengkang.

Menurut BBC, Manchester City sangat tertarik pada pemain asal Prancis tersebut. Chelsea mematok harga tak kurang dari delapan puluh juta euro untuk jasanya.

Gusto sendiri tertarik untuk pindah ke Manchester. Di sana, ia berpotensi bersatu kembali dengan Enzo Maresca, yang dipecat dari The Blues pada Januari lalu karena melakukan pembicaraan dengan Man City.

Musim lalu, Gusto tampil dalam 34 pertandingan Liga Premier bersama Chelsea. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak dua gol dan memberikan tiga assist.