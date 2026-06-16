Pemain ternama itu, sama seperti Van Dijk, merasa terganggu dengan jeda minum di Piala Dunia

Roy Keane sepenuhnya memahami bahwa Virgil van Dijk merasa terganggu dengan jeda minum di Piala Dunia. Menurut analis asal Irlandia tersebut, yang mengikuti putaran final dari New York, jeda di pertengahan babak pertama dan kedua berdampak negatif terhadap tempo pertandingan.

Dua kali per pertandingan—satu kali di pertengahan babak pertama dan satu kali di pertengahan babak kedua—pertandingan dihentikan untuk jeda minum. Sementara itu, NOS—dan juga stasiun televisi lainnya—menayangkan blok iklan.

Van Dijk tidak menyukai hal itu. “Saya telah menonton hampir semua pertandingan hingga hari ini (Minggu, red.) dan saya tidak suka jika iklan terus-menerus ditayangkan selama jeda minum. Itu tidak bagus bagi pemirsa televisi. Jika cuaca benar-benar panas, memang baik untuk memanfaatkannya. Tapi itu harus dinilai per pertandingan,” kata kapten Oranje di zona campuran setelah hasil imbang 2-2 melawan Jepang.

“Kita berada di Amerika Serikat. Jadi ini semacam time-out. Meskipun FIFA mencoba mengemasnya sebagai jeda minum,” demikian analisis Keane mengenai jeda minum yang banyak dibicarakan itu di The Overlap.

Keane melanjutkan: “Kami menyukai sepak bola karena permainannya yang cepat. Anda tidak akan pergi ke toilet karena takut ketinggalan sesuatu. Di olahraga lain, hal itu tidak terjadi. Namun, jeda-jeda ini menghilangkan alur pertandingan. Momentum yang dimiliki beberapa tim tiba-tiba menghilang.”

“Sebelum Piala Dunia, kami mengatakan bahwa kita harus merawat para pemain dengan baik. Mereka bukan robot. Saya sangat memahami hal itu. Namun, di televisi kini dibicarakan soal ‘time-out’,” ujar Keane yang sangat skeptis, yang pernah berpartisipasi bersama Irlandia di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Gary Neville mendesak FIFA untuk mengawasi jeda minum dengan ketat. “Pelatih tim nasional seharusnya tetap duduk di bangku cadangan. Dalam sebuah pertandingan di Piala Dunia, bahkan papan taktik tiba-tiba dikeluarkan. Ini hanya jeda dua atau tiga menit. Saya tidak mengerti mengapa FIFA tidak lebih tegas dalam hal ini.”