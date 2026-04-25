Pemain termuda yang pernah melakukan debut bersama Feyenoord membuat Hans Kraay junior terkejut: 'Ini harus kita potong'

Setelah pertandingan melawan FC Groningen, Ilai Grootfaam kini bisa disebut sebagai pemain termuda yang pernah melakukan debut untuk Feyenoord sepanjang sejarah. Bakat berusia enam belas tahun ini berbincang dengan Hans Kraay junior setelah pertandingan dan mengungkapkan bahwa ia belum pernah mendengar nama ikon klub Willem van Hanegem.

Pelatih Robin van Persie memasukkan Grootfaam ke lapangan sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir, menggantikan Thijs Kraaijeveld. Dengan usia 16 tahun dan 41 hari, ia menjadi debutan termuda sepanjang sejarah Feyenoord. Ia menggeser Antoni Milambo dari tahtanya, yang berusia 16 tahun dan 131 hari saat debutnya bersama tim Rotterdam pada 2021.

Hans Kraay langsung memberikan saran kepada debutan tersebut saat wawancara dengan ESPN, yang tampaknya tidak bisa berhenti tersenyum: berhenti sekolah. "Tidak, tidak, saya harus menyelesaikan ijazah saya dulu," kata Grootfaam. "Setiap Rabu saya masih pergi ke sekolah, di sini di samping De Kuip. Saya akan menyelesaikan sekolah saya dulu. Baru setelah itu saya bisa berhenti dan fokus sepenuhnya pada sepak bola," lanjut debutan tersebut.

Pemain timnas junior itu tidak menyangka semuanya akan berjalan secepat ini, apalagi mengingat dia baru bergabung dengan skuad. "Empat minggu lalu saya baru pertama kali ikut latihan. Bahwa saya sudah bisa melakukan debut di De Kuip sekarang, tentu saja fantastis," kata Grootfaam, yang mengaku mendapat banyak dukungan dari skuad.

"Valente, Deijl, dan Sliti telah sangat membantu saya. Di latihan, terutama dua minggu pertama, saya harus beradaptasi; semuanya berjalan jauh lebih cepat. Tapi sekarang semuanya berjalan lancar dan saya merasa nyaman di tim. Saya senang dengan itu." Ketika Kraay kemudian menanyakan tentang kelebihannya, ia menjawab dengan tegas. "Pemahaman saya terhadap permainan dan saya rasa saya memiliki umpan terobosan yang bagus. Dan saya juga bisa mencetak gol, ya."

Grootfaam lahir di Vlissingen, sehingga Kraay menanyakan kepadanya tentang para pemain sepak bola terkenal asal Zeeland sebagai penutup wawancara. Yang paling jelas tentu saja Willem van Hanegem, ikon Feyenoord. Namun, ternyata gelandang muda itu belum pernah mendengar namanya. "Saya tidak kenal," aku Grootfaam.

Jawaban itu menimbulkan kekecewaan yang cukup besar bagi Hans Kraay. "Kamu tidak mengenal Willem van Hanegem!? Dia adalah seorang legenda. Bagian terakhir ini akan kita potong. Tapi Willem pasti akan memaafkanmu," tutup Kraay sambil tertawa.