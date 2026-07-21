Klub Al Hilal turun tangan di saat-saat terakhir untuk merebut salah satu bintang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dari cengkeraman tim Roma.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa klub Al Hilal telah mengajukan tawaran untuk merekrut pemain Belanda Crysencio Summerville, winger West Ham, pada bursa transfer musim panas mendatang.

Romano menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa klub Saudi itu berusaha merebut Summerville di saat-saat terakhir, setelah klub Roma mengajukan 3 tawaran untuk merekrutnya.

Jurnalis tepercaya lainnya, David Ornstein, memastikan bahwa Al Hilal sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan klub West Ham untuk merekrut winger Belanda tersebut pada mercato musim panas.

Ornstein menjelaskan bahwa Summerville akan bergabung dengan "Sang Pemimpin" seharga 80 juta euro, sehingga menjadi pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Saudi.

Bintang Belanda itu mengungguli pemain Kolombia Jhon Duran, yang direkrut Al Nassr dari Aston Villa seharga 77 juta euro, sementara ia masih berada di bawah pemain Brasil Neymar da Silva yang direkrut Al Hilal dari Paris Saint-Germain seharga 90 juta.

Summerville dijadwalkan menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Al Hilal, setelah menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam mendatang.

Nama Summerville mencuat di turnamen Piala Dunia 2026, meskipun ia bukan pemain inti di semua pertandingan timnas Belanda, setelah ia mencetak dua gol dan menyumbangkan jumlah assist yang sama.

Di luar timnas Belanda, Summerville tampil apik selama musim lalu bersama tim West Ham, di mana ia tampil dalam 34 pertandingan, dan berhasil mencetak 7 gol serta memberikan 5 assist.

Pemain berusia 24 tahun itu terutama piawai di posisi winger kiri, tetapi ia juga bisa bermain di sisi kanan, di samping posisi penyerang murni dan playmaker, meski lebih jarang.