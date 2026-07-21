Klub Al Hilal turun tangan di detik-detik terakhir untuk merebut salah satu bintang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari cengkeraman klub Roma.

Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa klub Al Hilal mengajukan tawaran untuk mengontrak pemain sayap asal Belanda, Crysencio Summerville, bintang West Ham, pada bursa transfer musim panas mendatang.

Romano menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa klub Saudi tersebut berusaha merebut Summerville di detik-detik terakhir, setelah klub Roma mengajukan 3 tawaran untuk mengontraknya.

Jurnalis tepercaya lainnya, David Ornstein, menegaskan bahwa Al Hilal telah mencapai kesepakatan dengan klub West Ham untuk mendatangkan pemain sayap asal Belanda tersebut pada bursa transfer musim panas.

Ornstein menjelaskan bahwa Summerville akan bergabung dengan "Sang Pemimpin" seharga 80 juta euro, menjadikannya pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Saudi.

Bintang asal Belanda itu mengungguli pemain Kolombia, Jhon Duran, yang didatangkan Al Nassr dari Aston Villa seharga 77 juta euro, sementara tetap berada di bawah pemain Brasil, Neymar da Silva, yang didatangkan Al Hilal dari Paris Saint-Germain seharga 90 juta.

Yang mengejutkan, tawaran Al Hilal hampir dua kali lipat dari yang ditawarkan Roma, di mana klub Italia itu mengirimkan tawaran ketiga dan terakhirnya, hari Selasa ini, senilai 46 juta euro, sebelum "Sang Pemimpin" turun tangan dan menuntaskan kesepakatan tersebut, menurut jurnalis tepercaya Ben Jacobs.

Summerville dijadwalkan menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Al Hilal, setelah menjalani tes medis dalam beberapa jam ke depan.

Nama Summerville menonjol di ajang Piala Dunia 2026, meski ia bukan pemain inti di seluruh pertandingan timnas Belanda, setelah mencetak dua gol dan menyumbangkan dua assist.

Di luar timnas Belanda, Summerville menampilkan performa mengesankan sepanjang musim lalu bersama West Ham, di mana ia tampil dalam 34 pertandingan, berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 5 umpan matang.

Pemain berusia 24 tahun ini terutama piawai di posisi sayap kiri, tetapi ia juga bisa bermain di sisi kanan, selain posisi penyerang murni dan pengatur serangan, meski lebih jarang.