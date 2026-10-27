Dalam langkah yang tak diduga siapa pun, Hansi Flick mendapati dirinya terpaksa menata ulang opsi pertahanannya setelah pukulan telak berupa cedera Xavi Espart, hingga muncul begitu saja kartu taktis baru yang selama ini disembunyikan sang pelatih Jerman sepanjang musim panas.

Cedera Espart mengacaukan perhitungan Barcelona di posisi bek kanan, posisi yang ditempati pemain tersebut secara stabil selama masa pemulihan Eric Garcia dan upaya Jules Kounde mengembalikan kebugaran penuhnya.

Sementara semua mata tertuju pada solusi-solusi konvensional, sumber-sumber "Mundo Deportivo" di dalam klub mengungkap bahwa pelatih Hansi Flick menyiapkan rencana darurat yang berani, dengan sosok utama yang tak terpikirkan oleh siapa pun.

Kartu truf: Brian Farinas

Nama yang digadang-gadang kuat untuk mengisi kekosongan ini adalah gelandang muda Brian Farinas, yang meski belum mendapatkan satu menit resmi pun sejauh ini musim ini, tetap meraih kepercayaan penuh dari Flick selama masa persiapan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Farinas, yang datang dari Benicarlo dan lulusan akademi La Masia pada 2018, memanfaatkan setiap menit latihan bersama tim utama untuk mengubah keadaan. Karena itu, penampilan istimewanya dan semangat juangnya yang tinggi menjadi penyebab dibatalkannya ide kepindahannya ke Girona musim panas lalu, setelah musim luar biasa yang ia tampilkan bersama Barcelona Atletic, di mana ia menonjol dengan konsistensi levelnya dan kemampuannya yang luar biasa untuk menerobos ke dalam kotak penalti serta menciptakan peluang.

Laga Birmingham: buktinya

Ide mengubah Farinas menjadi bek kanan bukanlah lahir seketika. Selama laga-laga uji coba musim panas, Flick mengandalkannya terutama sebagai gelandang poros dan menyerang, tetapi ia secara khusus mengujinya di posisi bek kanan pada laga uji coba melawan Birmingham City pada 31 Juli lalu, ketika ia masuk menggantikan Xavi Espart sendiri.

Dalam waktu hanya 28 menit, sang pemain menunjukkan kredibilitasnya, bermain dengan kecerdasan taktis tinggi dan memperlihatkan fleksibilitas menakjubkan yang meyakinkan Flick akan keserbagunaannya. Ia juga tampil dalam turnamen segitiga di Udine melawan Nottingham Forest dan Udinese, ditambah Piala Joan Gamper melawan Al Ahly, tetapi di posisi aslinya sebagai gelandang, hingga total penampilannya di laga uji coba mencapai 5 pertandingan dengan catatan 198 menit.

Flick sempat memuji sang pemain secara terbuka sebelum laga melawan Rayo Vallecano pada pekan ketiga Liga, dengan mengatakan bahwa ia "sangat mengesankan saya di masa persiapan, pemain luar biasa dan sangat berbakat, memiliki kebugaran penuh dan komitmen mutlak".

Kostum nomor 4: kepercayaan tanpa batas

Meski pelatih Jerman itu mengakui sulitnya Farinas mendapatkan menit bermain di tengah persaingan sengit di lini tengah, klub tetap menyampaikan pesan kepercayaan yang menggema di penghujung bursa transfer musim panas, dengan mendaftarkannya sebagai pemain tim utama dan memberinya kostum nomor 4 yang ia warisi dari Ronald Araujo.

Keputusan yang menegaskan bahwa Barcelona mempertaruhkan bakat Farinas untuk jangka panjang, kendati ia menghabiskan sebagian besar pertandingan musim ini sejauh ini di bangku cadangan atau di luar skuad karena keterbatasan tempat.

Dan hari ini, cedera Espart bisa jadi merupakan peluang emas yang ditunggu "pemain yang terlupakan" ini untuk berubah dari sekadar bakat menjanjikan menjadi solusi darurat yang menyelamatkan musim Blaugrana.



