"Tidak ada yang memenangkan segalanya. Apalagi pada tahun Piala Dunia, situasinya lebih khusus. Piala Dunia mendapat bobot besar. Kalau hanya melihat musimnya, saya akan menganggap Kvaratskhelia sebagai kandidat yang sangat menarik," kata Kroos dalam podcast Einfach mal Luppen, yang ia bawakan bersama saudaranya, Felix.

Khvicha Kvaratskhelia, pemain serang Paris Saint-Germain, "akan menjadi pilihan saya," tegas Kroos. Ia menambahkan: "Di mata saya, dia adalah pemain terbaik di tim terbaik Eropa."

Kvaratskhelia memainkan peran penting dalam perjalanan PSG kembali menjuarai Liga Champions musim lalu. Dalam 16 penampilan di Liga Champions, ia mencatatkan 17 kontribusi gol yang luar biasa (sepuluh gol, tujuh assist) dan tampil menentukan pada momen-momen penting. Pemain asal Georgia itulah yang mencetak gol penyeimbang penting untuk mengubah skor menjadi 1-1 dalam kemenangan dramatis 5-4 pada leg pertama semifinal melawan Bayern Munich, sebelum kemudian menambah satu gol lagi.

Khvicha Kvaratskhelia Mendapatkan Penalti Penting Untuk PSG Di Final Liga Champions

Pada leg kedua di Munich (1-1), aksi gemilangnya menghasilkan assist untuk gol pembuka Paris yang dicetak Ousmane Dembele. Di final melawan Arsenal, Kvaratskhelia mendapatkan penalti yang dikonversi Dembele menjadi gol penyeimbang 1-1 setelah laga berjalan sedikit lebih dari satu jam. Gol itu menjaga PSG tetap dalam pertandingan sebelum akhirnya menang lewat adu penalti.

Getty Images

Selain Liga Champions, Kvaratskhelia juga memenangi gelar liga Prancis, Piala Super domestik, Piala Super UEFA, serta Piala Interkontinental FIFA bersama Paris. Namun, ada satu masalah besar: pemain berusia 25 tahun itu gagal lolos ke Piala Dunia bersama Georgia. Karena itu, ia tidak bisa menunjukkan kemampuannya di panggung terbesar seperti, misalnya, peraih Ballon d'Or yang baru saja dinobatkan, Harry Kane, Kylian Mbappe, atau Lamine Yamal.

Bagi Kroos, fakta bahwa Kvaratskhelia tetap finis di posisi keenam Ballon d'Or 2026, di belakang ketiga pemain tersebut serta Rodri dan Lionel Messi, merupakan tanda "bahwa tanpa Piala Dunia, dia punya peluang yang sangat bagus. Sebab, semua pemain yang berada di atasnya memberi dampak besar di Piala Dunia," kata mantan pemain tim nasional Jerman itu. Kroos menduga: "Kalau Mbappe tidak tampil di Piala Dunia, dia tidak akan masuk lima besar. Lamine pun akan sulit masuk lima besar tanpa gelar Piala Dunia."

Mbappe, Lamine Yamal, Dan Kane Jadi Sorotan Di Piala Dunia

Mbappe menunjukkan banyak penampilan luar biasa pada turnamen di Amerika Utara bersama Prancis, yang finis keempat, dan menjadi pencetak gol terbanyak dengan sepuluh gol. Lamine Yamal memang tidak menonjol dari segi statistik individu di Piala Dunia (satu gol, satu assist), tetapi dengan kematangan yang luar biasa, ia sepenuhnya mengutamakan kepentingan tim dan akhirnya menjuarai turnamen bersama Spanyol. Sementara itu, Kane memimpin Inggris, yang akhirnya finis ketiga, dengan gemilang sebagai kapten. Misalnya, ia menyelamatkan Three Lions dari hasil memalukan lewat dua golnya dalam kemenangan 2-1 atas RD Kongo di babak 32 besar dan menjadi salah satu pemain penentu dalam kemenangan 3-2 atas salah satu tuan rumah, Meksiko, di babak 16 besar.

Karena itu, menurut Kroos, penyerang Bayern Munich tersebut pantas memenangi Ballon d'Or, yang persaingannya disebut "lebih terbuka daripada sebelumnya". Apa yang membedakan Kane dari Mbappe dan Lamine Yamal, yang melengkapi tiga besar? "Dia satu-satunya yang tidak memulai kampanye sebelum pemilihan," ujar Kroos.

Yang dimaksud pria berusia 36 tahun itu adalah: Dalam beberapa pekan menjelang penganugerahan Ballon d'Or pada Senin, Mbappe dan Lamine Yamal beberapa kali secara terang-terangan mempromosikan diri di depan publik. Bintang Barcelona itu, misalnya, berkata: "Sejujurnya, saya rasa saya pantas mendapatkan penghargaan ini tahun ini karena apa yang telah saya menangkan." Penyerang Real Madrid, Mbappe, bahkan menyebut dirinya sebagai "yang terpilih" dan yakin akan menang: "Tidak ada pemain yang lebih baik daripada saya musim lalu." Sebaliknya, Kane tidak melontarkan pernyataan sesumbar seperti itu, tetapi ia tetap menang tipis atas Mbappe.

Kvaratskhelia Absen Lama, Peluangnya Meraih Ballon d'Or 2027 Pun Sudah Pupus

Di tengah penganugerahan Ballon d'Or, Kvaratskhelia sendiri punya masalah lain yang jauh lebih besar daripada posisi akhirnya. Pemain tim nasional Georgia itu baru-baru ini mengalami robekan ligamen silang saat PSG menang 4-2 atas Barcelona di Liga Champions dan harus absen selama berbulan-bulan. Ia bahkan mungkin tidak bisa bermain lagi musim ini. "Mengapa saya? Saya tidak pernah membiarkan apa pun terjadi begitu saja. Mungkin saya mempersiapkan diri untuk pertandingan ini lebih baik daripada sebelumnya. Saya pikir saya siap menghadapi apa pun, tetapi tidak untuk ini," tulis Kvaratskhelia yang terpukul di Instagram.

Getty Images

Akibat absen panjang, peluangnya memenangi Ballon d'Or 2027 kini sudah pupus. Pada 2028, ia kemungkinan memerlukan penampilan bagus di Euro agar bisa bersaing memperebutkan penghargaan itu. Kvaratskhelia dan rekan-rekannya setidaknya berhasil lolos ke Euro 2024 di Jerman, bahkan mencapai babak 16 besar, sebelum langkah mereka dihentikan calon juara Spanyol (1-4). Lawan Georgia dalam kualifikasi Euro berikutnya di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia belum ditentukan.