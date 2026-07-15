Pemain Telstar memanfaatkan kesempatan tampil di Piala Dunia dengan pindah ke Inggris

Tyrese Noslin pindah dari Telstar ke Barnsley. Hal ini diumumkan oleh klub asal Velsen-Zuid melalui saluran resminya.

Noslin yang berusia 23 tahun telah menandatangani kontrak selama tiga musim dengan Barnsley, yang berlaga di divisi ketiga Inggris.

Bek sayap asal Amsterdam ini langsung bergabung dengan klub asal South Yorkshire tersebut. Telstar dilaporkan menerima sekitar 300.000 euro.

Noslin sempat bermain sebentar di akademi muda Ajax, namun akhirnya menembus tim utama di Almere City. Pada tahun 2024, ia direkrut oleh Telstar.

Setelah tampil dalam 79 pertandingan resmi, mencetak enam gol, dan memberikan delapan assist, Noslin meninggalkan Witte Leeuwen. Ia juga melakukan debutnya sebagai pemain Telstar mewakili Curaçao.

Kini, ia telah mencatatkan delapan penampilan internasional, termasuk satu kali masuk sebagai pemain pengganti di Piala Dunia. Noslin bermain selama 13 menit melawan Pantai Gading.

Di League One, Noslin akan bertemu dengan sejumlah pemain asal Belanda: Mikki van Sas (Wycombe Wanderers), Kelle Roos (Notts County), Ilias Bronkhorst (Huddersfield Town), Sil Swinkels (Sheffield Wednesday), dan Ruben Roosken (Oxford United).