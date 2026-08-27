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Paris Saint-Germain Trophy ParadeGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Pemain sudah menyiapkan kopernya": Liverpool sepakat dengan Paris untuk transfer senilai 140 juta euro

Transfers
Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Liverpool vs Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League
B. Barcola
Prancis
Inggris

Penguatan besar untuk Liverpool

Liverpool telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk merampungkan transfer fantastis senilai 140 juta euro, menjadikannya salah satu transfer termahal dalam beberapa tahun terakhir.

Liverpool sedang berupaya memperkuat lini serangnya untuk bersaing memperebutkan gelar musim ini, terutama setelah kepergian bintang Mesir mereka, Mohamed Salah, menuju Liga Turki.

Menurut surat kabar "Marca", Bradley Barcola telah mulai mengemasi barang-barangnya, di mana winger Saint-Germain itu akan meninggalkan Paris dalam beberapa jam ke depan menuju Inggris, untuk resmi bergabung dengan Liverpool.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

 Kesepakatan antara kedua belah pihak telah tercapai, dan sang pemain akan bergabung dengan skuad Liverpool pada musim ini.

Kedua klub menjalani negosiasi yang berlangsung selama berpekan-pekan demi mencapai kesepakatan, dan hal itu akhirnya terwujud.

 Fabrizio Romano, pakar transfer, mengumumkan adanya kesepakatan antara kedua klub, dan bahwa Barcola akan mengenakan seragam merah setelah klub Inggris tersebut membayar sejumlah dana yang mendekati 140 juta euro.

Dengan demikian, Liverpool akan mendapatkan winger yang telah lama dinantikan untuk memperkuat lini serangnya, yang tanpa diragukan lagi memperoleh salah satu permata terhebat di bursa transfer, sekaligus salah satu biaya transfer tertinggi di samping biaya transfer Diomande ke Real Madrid.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora


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