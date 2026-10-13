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Transisi Liverpool menuju era baru di bawah Andoni Iraola terbukti jauh dari mulus, seiring mulai bermunculannya pertanyaan mengenai arah taktik klub. Meski situasi setelah era Jurgen Klopp dan Arne Slot memang diperkirakan akan penuh tantangan, sorotan kini tertuju pada rekrutan bintang Florian Wirtz yang kesulitan memberi pengaruh dalam pertandingan-pertandingan Liga Primer.

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Kekhawatiran terhadap visi taktik Iraola kian besar

Koresponden sepakbola The Observer, Rory Smith, menyoroti persoalan struktural tersebut dalam sebuah diskusi baru-baru ini. Menurutnya, Liverpool tidak memiliki rencana permainan yang padu. “Sangat sulit melihat perkembangan apa pun dari Wirtz,” kata Smith kepada Monday Night Club di BBC Radio 5 Live. Ia mencatat bahwa pemain muda lain yang baru bergabung, seperti Bradley Barcola, masih berada pada tahap awal adaptasi. Namun, kebutuhan agar para pemain bintang tim segera menunjukkan performa semakin mendesak. “Untuk [Bradley] Barcola, ini masih sangat awal, jadi situasinya sedikit berbeda. Namun, ia belum langsung tampil bagus, padahal mungkin tim membutuhkannya,” tambah Smith, seraya menyoroti persoalan yang lebih luas terkait adaptasi para pemain rekrutan.

Penilaian Smith berlanjut: menurutnya, potensi para pemain Liverpool belum terwujud dalam permainan tim. “Mereka masih terlihat seperti tim yang sangat tidak padu. Saya belum benar-benar tahu seperti apa wujud akhir Liverpool yang sedang diupayakan saat ini. Itu lebih mengkhawatirkan daripada hasil melawan Manchester City,” ujarnya. Ketiadaan gambaran jelas tentang “wujud akhir” itulah yang tampaknya paling meresahkan para pendukung di Anfield. Gaya bermain berintensitas tinggi dengan tekanan agresif seperti pada masa lalu kini digantikan oleh sistem yang terlihat tidak padu dan masih dalam tahap percobaan saat menghadapi laga-laga penting.

Teka-teki Florian Wirtz di Anfield

Di pusat krisis identitas Liverpool saat ini terdapat performa Florian Wirtz, yang tiba di Merseyside dengan reputasi sebagai salah satu pengatur serangan paling kreatif dan berbakat secara teknik di Eropa. Namun, pemain timnas Jerman itu kesulitan menghadapi tuntutan fisik dan disiplin taktik di Premier League. Alih-alih menjadi penggerak utama lini tengah, Wirtz kerap tidak banyak berpengaruh dalam pertandingan. Ia belum memberikan umpan penentu atau ancaman gol seperti yang diharapkan ketika klub mengeluarkan dana besar untuk mendatangkannya pada bursa transfer.

Perdebatan mengenai Wirtz telah bergeser dari potensinya ke seberapa besar kontribusi yang bisa ia berikan bagi tim papan atas Inggris. Para pengkritik mulai mempertanyakan apakah keahlian khususnya dapat efektif di tengah tempo Premier League, terutama dalam tim yang masih berusaha menemukan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Rasa frustrasi itu terasa jelas. Pemain berusia 21 tahun tersebut seharusnya menjadi penghubung antara lini tengah dan serangan, tetapi saat ini ia tampak kesulitan menemukan tempatnya dalam sistem Iraola yang terus berkembang, sementara tim kehilangan poin.

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Sutton pertanyakan kemampuan fisik Wirtz

Mantan penyerang Premier League, Chris Sutton, memberikan penilaian yang sangat blak-blakan terhadap kontribusi pemain asal Jerman itu, atau minimnya kontribusi tersebut, dalam susunan tim Liverpool saat ini. Berbicara dalam Monday Night Club, Sutton berpendapat Wirtz tidak memiliki keunggulan fisik yang dibutuhkan untuk mendominasi lini tengah. Ia membandingkannya secara tidak menguntungkan dengan para pemain tangguh yang pernah tampil di Premier League. Pengamat itu berseloroh bahwa masalah utama sang gelandang ialah ia tidak memiliki postur seperti Marouane Fellaini ataupun karakteristik khusus yang mampu mengubah jalannya pertandingan seperti para mantan andalan Liverpool.

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“Ia memiliki kecerdasan sepakbola yang luar biasa. Namun, ketika Anda melihatnya, Anda berpikir: apa keunggulannya? Saya tidak akan menyebutnya pemain yang piawai menggiring bola seperti Eden Hazard. Ia tidak seperti Philippe Coutinho, yang bisa melepaskan tembakan. Ia tidak berlari menerobos ke belakang lini pertahanan. Posturnya juga bukan yang terbesar; ia bukan Tim Cahill atau Fellaini. Masalahnya, sebenarnya ia pemain seperti apa? Ia hanya pemain sepakbola lima lawan lima yang sangat cerdas,” kata Sutton kepada BBC. Sebutan “pemain sepakbola lima lawan lima” itu merupakan kritik tajam bagi pemain sekaliber Wirtz. Sebutan tersebut menyiratkan bahwa permainannya tidak memiliki ketajaman dan ketangguhan fisik yang dibutuhkan untuk bersaing dalam sepakbola sebelas lawan sebelas di level tertinggi.

Liverpool mencari jalan keluar

Menjelang rangkaian pertandingan yang berat, Iraola menghadapi tugas sulit untuk memadukan para pemain bintangnya sembari mempertahankan posisi kompetitif di liga. Kritik dari sosok seperti Smith dan Sutton menegaskan tekanan terhadap sang manajer untuk menemukan sebelas pemain utama yang tetap serta kerangka taktik yang mampu memaksimalkan kelebihan para pemain kreatifnya. Agar Wirtz berhasil, ia mungkin membutuhkan dukungan yang berbeda di sekelilingnya, barangkali berupa gelandang-gelandang yang lebih pekerja keras dan dapat memberinya ruang agar permainan “cerdasnya” benar-benar merepotkan lawan.

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Beberapa pekan mendatang akan sangat penting bagi sang manajer dan pengatur serangan andalannya. Liverpool tidak bisa terus bermain “tidak padu” jika ingin lolos ke Champions League atau menjadi penantang serius dalam perebutan trofi. Meski Barcola dan para pemain baru lainnya diberi waktu untuk beradaptasi, Wirtz diharapkan mampu membuktikan dirinya lebih dari sekadar “pemain sepakbola lima lawan lima” dan menunjukkan bahwa ia bisa menjadi sosok andalan yang diharapkan Liverpool saat merekrutnya. Para pendukung di Anfield dikenal sabar terhadap manajer baru, tetapi kesabaran itu akan diuji jika gambaran masa depan tim tetap sekabur yang terlihat di lapangan saat ini.

Pada akhirnya, peralihan dari sepakbola berintensitas tinggi pada era sebelumnya menuju pendekatan Iraola yang lebih bernuansa memang sejak awal diperkirakan akan menghadapi kesulitan. Namun, kekalahan telak dari Manchester City dan minimnya dampak individu dari para pemain rekrutan penting membuat tuntutan untuk segera meraih hasil semakin mendesak. Bagi Wirtz, tantangannya kini adalah membungkam mereka yang meragukannya dengan menambahkan dinamisme ke dalam permainannya agar sepadan dengan kemampuan tekniknya yang tidak diragukan. Hanya dengan begitu Liverpool bisa mulai terlihat sebagai tim yang padu dan mampu merebut kembali tempatnya di puncak sepakbola Inggris.