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Pemain muda Aston Villa, Alysson, menyebut penampilan gemilangnya di Liga Champions sebagai mimpi yang benar-benar menjadi kenyataan bagi dirinya dan keluarganya. Pemain sayap asal Brasil itu menjadi motor kemenangan telak di Villa Park, sekaligus memastikan tim asuhan Unai Emery mempertahankan rekor sempurnanya di kompetisi tersebut.

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Alysson bersinar di panggung Eropa

Talenta Brasil terbaru Villa, Alysson, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah membantu tim Premier League itu meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Viking. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi bintang utama dalam laga Liga Champions tersebut. Kecepatan dan kemampuan tekniknya terus merepotkan pertahanan tim asal Norwegia itu. Perannya sangat penting karena ia terlibat dalam dua dari tiga gol yang memastikan tuan rumah meraih tiga poin lagi.

Aksi penting pertama sang pemain sayap terjadi ketika kecepatannya membuat lawan melanggarnya di kotak penalti. Setelah peninjauan singkat melalui VAR, wasit menunjuk titik putih dan Emi Buendía dengan tenang menggandakan keunggulan Aston Villa. Alysson terus menjadi ancaman sepanjang pertandingan dan akhirnya memaksa terciptanya gol ketiga ketika tembakannya yang terdefleksi masuk ke gawang, sekaligus memupus harapan Viking untuk bangkit.

Luapan emosi di panggung Eropa

Getty Images

Penampilannya yang berpengaruh di lapangan membuatnya menerima penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan dari klub. Pengakuan individu itu melengkapi malam yang berkesan bagi Villa dan menandai langkah penting lainnya dalam kiprah klub yang terus menanjak di kompetisi Eropa. Pemain muda itu tampak diliputi emosi di tengah atmosfer meriah Villa Park. Berbicara kepada VillaTV seusai pertandingan, ia mengenang momen penting tersebut dan menyebutnya sebagai “malam impian” bagi dirinya dan keluarganya.

“Ini malam impian bagi saya dan keluarga saya,” katanya kepada VillaTV. “Saya sangat bangga, saya dan tim saya, rekan-rekan setim saya. Ungkapan yang tepat adalah ‘malam impian’. Bagi saya, ini sempurna.”

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Kesabaran pemain Brasil itu membuahkan hasil

Bagi Alysson, gol ketiga itu menjadi puncak dari upayanya untuk menunjukkan kemampuan di hadapan pendukung tuan rumah. Meski gol tersebut pada akhirnya dicatat sebagai hasil defleksi dari bek Henrik Heggheim, peran pemain Brasil itu dalam menciptakan peluang tak terbantahkan. Itu merupakan momen terdekat sang penyerang untuk mencetak gol sendiri dalam pertandingan Eropa, dan ia jelas menikmati pengaruhnya dalam laga tersebut.

Ketika mengenang kontribusinya pada babak kedua, pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan kepuasannya atas perannya dalam menentukan hasil akhir. “Saya sangat senang,” tambah sang pemain sayap saat membahas gol ketiga yang menentukan itu. “Saya sudah mencoba beberapa kali dalam pertandingan, jadi pada kesempatan ini saya merasa senang. Saya sangat senang.”

Menjaga momentum di semua kompetisi

Getty Images

Kemenangan itu membuat Villa mengoleksi sembilan poin sempurna dari tiga pertandingan pertamanya di fase liga Liga Champions. Dengan harapan mereka di Eropa yang kian tinggi dan peluang lolos otomatis ke babak gugur kini semakin nyata, Aston Villa akan berupaya memanfaatkan momentum besar tersebut saat kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. Mereka membawa kepercayaan diri yang sangat berharga menuju laga penting Premier League melawan pemuncak klasemen Manchester City pada Sabtu.