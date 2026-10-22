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Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Pemain sensasional Aston Villa, Alysson, mengungkapkan kegembiraannya setelah mengobrak-abrik Viking lewat penampilan gemilang di Liga Champions

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Pemain muda Aston Villa, Alysson, menyebut penampilan gemilangnya di Liga Champions sebagai mimpi yang benar-benar menjadi kenyataan bagi dirinya dan keluarganya. Pemain sayap asal Brasil itu menjadi motor kemenangan telak di Villa Park, sekaligus memastikan tim asuhan Unai Emery mempertahankan rekor sempurnanya di kompetisi tersebut.

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Alysson bersinar di panggung Eropa

Talenta Brasil terbaru Villa, Alysson, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah membantu tim Premier League itu meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Viking. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi bintang utama dalam laga Liga Champions tersebut. Kecepatan dan kemampuan tekniknya terus merepotkan pertahanan tim asal Norwegia itu. Perannya sangat penting karena ia terlibat dalam dua dari tiga gol yang memastikan tuan rumah meraih tiga poin lagi.

Aksi penting pertama sang pemain sayap terjadi ketika kecepatannya membuat lawan melanggarnya di kotak penalti. Setelah peninjauan singkat melalui VAR, wasit menunjuk titik putih dan Emi Buendía dengan tenang menggandakan keunggulan Aston Villa. Alysson terus menjadi ancaman sepanjang pertandingan dan akhirnya memaksa terciptanya gol ketiga ketika tembakannya yang terdefleksi masuk ke gawang, sekaligus memupus harapan Viking untuk bangkit.

Luapan emosi di panggung Eropa

FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-VIKINGGetty Images

Penampilannya yang berpengaruh di lapangan membuatnya menerima penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan dari klub. Pengakuan individu itu melengkapi malam yang berkesan bagi Villa dan menandai langkah penting lainnya dalam kiprah klub yang terus menanjak di kompetisi Eropa. Pemain muda itu tampak diliputi emosi di tengah atmosfer meriah Villa Park. Berbicara kepada VillaTV seusai pertandingan, ia mengenang momen penting tersebut dan menyebutnya sebagai “malam impian” bagi dirinya dan keluarganya.

“Ini malam impian bagi saya dan keluarga saya,” katanya kepada VillaTV. “Saya sangat bangga, saya dan tim saya, rekan-rekan setim saya. Ungkapan yang tepat adalah ‘malam impian’. Bagi saya, ini sempurna.”

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Kesabaran pemain Brasil itu membuahkan hasil

Bagi Alysson, gol ketiga itu menjadi puncak dari upayanya untuk menunjukkan kemampuan di hadapan pendukung tuan rumah. Meski gol tersebut pada akhirnya dicatat sebagai hasil defleksi dari bek Henrik Heggheim, peran pemain Brasil itu dalam menciptakan peluang tak terbantahkan. Itu merupakan momen terdekat sang penyerang untuk mencetak gol sendiri dalam pertandingan Eropa, dan ia jelas menikmati pengaruhnya dalam laga tersebut.

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Ketika mengenang kontribusinya pada babak kedua, pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan kepuasannya atas perannya dalam menentukan hasil akhir. “Saya sangat senang,” tambah sang pemain sayap saat membahas gol ketiga yang menentukan itu. “Saya sudah mencoba beberapa kali dalam pertandingan, jadi pada kesempatan ini saya merasa senang. Saya sangat senang.”

Menjaga momentum di semua kompetisi

FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-VIKINGGetty Images

Kemenangan itu membuat Villa mengoleksi sembilan poin sempurna dari tiga pertandingan pertamanya di fase liga Liga Champions. Dengan harapan mereka di Eropa yang kian tinggi dan peluang lolos otomatis ke babak gugur kini semakin nyata, Aston Villa akan berupaya memanfaatkan momentum besar tersebut saat kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. Mereka membawa kepercayaan diri yang sangat berharga menuju laga penting Premier League melawan pemuncak klasemen Manchester City pada Sabtu.

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.