Pemain Real Madrid mengejek Alexander-Arnold dari bangku cadangan: video tersebut menjadi viral

Dani Carvajal sama sekali tidak terkesan dengan rekan setimnya, Trent Alexander-Arnold, pada Jumat malam. Dalam rekaman yang dirilis pada Selasa, terlihat bagaimana pemain asal Spanyol itu menggosipkan Alexander-Arnold dari bangku cadangan.

Carvajal bahkan tidak diperbolehkan masuk sebagai pemain pengganti pada pertandingan Jumat malam melawan Real Betis (1-1). Media Spanyol mengklaim bahwa ia berselisih dengan manajer Alvaro Arbeloa.

Karena ia tidak masuk dalam starting eleven, pihak produksi Spanyol memberikan fokus ekstra pada kehadirannya di bangku cadangan, di mana kamera televisi menangkap analisisnya terhadap Alexander-Arnold selama satu momen pertandingan.

Dalam aksi tersebut, Carvajal menggerakkan jarinya untuk menunjukkan betapa lambatnya Alexander-Arnold berlari kembali untuk membantu rekan-rekannya, yang menyiratkan bahwa ia berjalan dan bukan berlari kencang.

Akhirnya, Real Madrid gagal mengalahkan Betis pada hari Jumat, sehingga FC Barcelona hampir pasti akan meraih gelar juara Spanyol.