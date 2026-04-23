Pemain PSV tampaknya harus melupakan transfer tersebut: 'Tidak mudah untuk direalisasikan'

Kemungkinan Nick Olij masih menjadi salah satu kiper PSV musim depan cukup besar. Kiper berusia 30 tahun itu sendiri mengatakan pekan lalu bahwa ia belum mengambil keputusan mengenai masa depannya, namun Eindhovens Dagblad melaporkan pada Kamis bahwa transfer pada musim panas nanti ‘tidak akan mudah terwujud’.

PSV mendatangkan Olij dari Sparta Rotterdam musim panas lalu, dengan biaya tiga juta euro. Kiper tersebut belum sempat melakukan debutnya di tim utama PSV Eindhoven.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah ia masih terikat kontrak dengan juara nasional tersebut pada musim depan. “Saya belum tahu,” katanya baru-baru ini kepada ESPN. “Saya belum membuat keputusan mengenai hal itu.”

“Hal itu melibatkan beberapa pihak. Saya ingin menutup empat minggu terakhir dengan baik dan tetap bugar. Kita akan lihat nanti di musim panas bagaimana dan apa yang akan terjadi.”

Namun, Eindhovens Dagblad berpendapat bahwa transfer tersebut tidak mungkin terjadi. Menurut surat kabar tersebut, hal itu tampaknya ‘tidak mudah direalisasikan pada musim panas mendatang, karena PSV masih ingin menerima beberapa juta euro untuknya’.

Pertanyaannya adalah apakah klub-klub bersedia membayar itu, setelah musim dengan waktu bermain yang sangat sedikit. Ditambah lagi, Olij mendapatkan gaji yang tidak bisa dibayar oleh klub-klub Belanda di luar tiga besar tradisional.

Oleh karena itu, Eindhovens Dagblad menyimpulkan bahwa ‘tentu saja bukan hal yang mustahil’ jika Olij tetap bertahan di PSV selama satu tahun lagi. Selain itu, ia akan melakukan debutnya untuk juara nasional saat menjamu PEC Zwolle pada Kamis malam, seperti yang diumumkan Peter Bosz dalam konferensi pers awal pekan ini.

“Dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang selalu berusaha memanaskan suasana dan berbicara sebelum pertandingan,” kata Bosz. “Padahal dia bisa saja berpikir bahwa semua orang harus mencari tahu sendiri. Dia tidak melakukan itu, dan justru karena itulah saya sangat mendukung debutnya.”