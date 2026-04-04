Pemain PSV secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hengkang dalam wawancara langsung di depan kamera ESPN

PSV harus bersiap menghadapi kemungkinan banyak pemain hengkang dari skuadnya pada musim panas mendatang. Tidak hanya beberapa pemain andalan yang mempertimbangkan petualangan baru, Niek Schiks pun berbicara kepada ESPN tentang ‘pindah ke klub lain’.

Kiper berusia 22 tahun ini baru saja melewati periode yang bagus. Karena absennya Matej Kovár dan Nick Olij, ia melakukan debutnya di tim utama dan juga dipanggil ke tim Jong Oranje selama periode pertandingan internasional terakhir. “Itu bagus, karena mendapatkan menit bermain adalah hal terpenting dalam perkembangan saya.”

Meskipun Schiks meninggalkan kesan yang baik di Eredivisie, PSV harus duduk bersama dia dalam waktu dekat untuk membahas masa depannya di Eindhoven. “Itu adalah pembicaraan yang harus kita lakukan,” kata kiper berbakat ini, yang juga realistis.

“Prospek di PSV musim depan mungkin belum ada, jadi harus melihat peluang di tempat lain. Itu kemungkinan akan berupa peminjaman, dalam skenario ideal. Namun, saya belum tahu bagaimana dan apa, pembicaraan itu masih akan datang.”

“Saya memang harus mengambil langkah ke level di mana saya bisa terus berkembang,” lanjut Schiks, yang berdasarkan pengalamannya di Divisi Keuken Kampioen menggambarkan tiga opsi. “Tim yang bersaing untuk promosi di KKD, klub Eredivisie, atau langkah sementara ke luar negeri.”

Schiks memiliki kontrak di PSV yang akan berakhir musim panas mendatang, namun ia belum sepenuhnya mengesampingkan peluang untuk menembus tim utama di Eindhoven. “Tidak, kami memang telah saling menyatakan bahwa mereka masih melihat masa depan bagi saya.”

“PSV telah mengatakannya, jadi tujuan saya tetap menjadi kiper tim utama PSV. Pada akhirnya, Anda juga akan melihat perkembangan diri sendiri dan bertanya: apa rencana terbaik bagi saya? Tujuannya tetap tim utama PSV, jadi kami akan berjuang sepenuh hati untuk itu.”