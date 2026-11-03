Pemain PSV punya pesan untuk Peter Bosz: "Saya tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkannya"

Noah Fernandez kecewa dengan perannya di PSV. Gelandang muda Belgia itu mengungkapkannya kepada ESPN seusai pertandingan Jong PSV melawan NAC Breda.

Jong PSV menjamu NAC pada laga Keuken Kampioen Divisie di Sportpark De Herdgang, Senin malam. Tim tamu mengalahkan tim muda asal Eindhoven itu berkat dua gol Charles Andreas Brym.

Fernandez masuk susunan pemain inti Jong PSV, begitu pula Shuryjano Cornecion, Ayoni Santos, Amir Bouhamdi, dan Mikkel Bro Hansen. Namun, Fernandez kecewa karena harus bermain untuk Jong PSV dan lebih ingin membela tim utama.

"Beberapa bulan terakhir terasa sulit. Setelah pertandingan melawan Ajax di Johan Cruijff ArenA, semuanya menurun sangat cepat, tetapi itu bagian dari perjalanan," ujarnya.

Pertandingan berikutnya PSV Champions League 15.00 CLB

"Menurut saya, dalam beberapa pekan terakhir saya belum mendapat kesempatan untuk kembali menunjukkan kemampuan saya. Namun, sekarang tugas saya membuktikan di sini bahwa saya memang layak menjadi bagian dari tim," kata Fernandez.

Fernandez, 18 tahun, menjadi pemain inti PSV pada pertandingan-pertandingan awal musim VriendenLoterij Eredivisie. Namun, setelah ditarik keluar pada menit ke-45 dalam laga melawan Ajax, ia nyaris tidak lagi bermain.

Akhir pekan lalu, ia kembali mendapat kesempatan bermain selama 30 menit saat PSV menang 7-0 atas Willem II.