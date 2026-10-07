Mauro Júnior dalam wawancaranya dengan ESPN menengok kembali periode jeda internasional yang tak terlupakan baginya. Pemain Brasil milik PSV itu tak hanya melakoni debut di skuad tim nasional, tetapi kini juga sudah mencatatkan tiga caps.

Mauro melakoni debut pada 25 September untuk Seleção saat ia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Douglas Santos melawan Australia (1-1) 15 menit sebelum waktu normal berakhir. Dalam laga uji coba berikutnya melawan Australia, pada 29 September, ia menjalani debut sebagai starter dalam kemenangan 2-4.

Brasil kemudian terbang ke Kolkata, tempat mereka meraih kemenangan 0-4 atas India. Mauro memulai dari bangku cadangan, masuk setelah satu jam pertandingan, dan menonjol dalam setengah jam itu dengan penyelamatan di garis gawang serta assist untuk gol 0-4 Samuel Lino.

Mauro kini sudah kembali ke Belanda dan bersiap bersama PSV untuk lanjutan Eredivisie, Jumat melawan sc Heerenveen. Namun, masih ada waktu untuk menengok kembali pengalaman indah baginya itu dan ia pun berbagi seperti apa rasanya bekerja sama dengan pelatih top Carlo Ancelotti.

Pertandingan berikutnya PSV Eredivisie 14.00 HEE

"Dia adalah pelatih legendaris," tutur pemain berkaki kanan berusia 27 tahun itu. "Cara dia mengelola kelompok ini sangat bagus. Dia sosok yang sangat ramah dan dia memberi saya begitu banyak kepercayaan dengan langsung memainkan saya di pertandingan pertama. Dia percaya kepada saya."

"Ketika saya debut melawan Australia, dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus bermain tinggi di lapangan. Setiap bola yang saya dapat harus saya kirimkan ke depan, karena saat saya masuk kami tertinggal 1-0. Dalam duel kedua dia mengatakan saya harus cerdas, karena Vinícius Júnior bermain di depan saya. Saya harus membantunya."

"Saya bertahan dan melakukan yang terbaik untuk memberi Vinícius kebebasan memainkan permainannya," kata Mauro, yang di tim-tim junior Brasil juga beberapa kali bermain bersama Vinícius. "Itu sangat spesial," ujar Mauro. "Saat saya bermain dengannya, saya masih seorang gelandang, sekarang seorang bek," katanya sambil tertawa.

"Itu sesuatu yang sangat indah. Saat saya bermain dengannya, dia belum menjadi superstar seperti sekarang. Itu sangat menyenangkan dan dia juga memudahkan saya untuk beradaptasi dengan kelompok ini. Saya juga punya hubungan yang baik dengan Gabriel Magalhães. Itu sangat, sangat indah."



