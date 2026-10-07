Mauro Júnior dalam wawancara dengan ESPN menengok kembali periode jeda internasional yang tak akan pernah ia lupakan. Pemain PSV asal Brasil itu tidak hanya menjalani debut di skuad tim nasional, tetapi kini juga sudah mengoleksi tiga caps bersama timnas.

Mauro menjalani debutnya pada 25 September untuk Seleção saat ia masuk sebagai pemain pengganti untuk Douglas Santos pada 15 menit terakhir melawan Australia (1-1). Dalam laga uji coba berikutnya melawan Australia, pada 29 September, ia menjalani debut sebagai starter saat timnya menang 4-2.

Brasil kemudian terbang ke Kolkata, tempat mereka membukukan kemenangan 4-0 atas India. Mauro memulai laga dari bangku cadangan, masuk setelah satu jam pertandingan, dan tampil menonjol dalam setengah jam itu dengan sapuan di garis gawang serta assist untuk gol 4-0 Samuel Lino.

Mauro kini sudah kembali ke Belanda dan bersiap bersama PSV untuk lanjutan Eredivisie, Jumat melawan sc Heerenveen. Namun, masih ada waktu untuk menengok kembali pengalaman indah baginya itu, dan ia membagikan seperti apa rasanya bekerja sama dengan pelatih top Carlo Ancelotti.

Pertandingan berikutnya PSV Eredivisie 14.00 HEE

"Dia adalah pelatih legendaris," kata Mauro yang kini berusia 27 tahun. "Cara dia mengelola grup ini sangat bagus. Dia pria yang sangat ramah dan memberi saya begitu banyak kepercayaan dengan langsung memainkan saya di pertandingan pertama. Dia percaya kepada saya."

"Saat saya debut melawan Australia, dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus bermain tinggi di lapangan. Setiap bola yang saya dapatkan harus saya kirimkan ke depan, karena saat saya masuk kami tertinggal 1-0. Di duel kedua dia mengatakan bahwa saya harus cerdas, karena Vinícius Júnior bermain di depan saya. Saya harus membantunya."

"Saya bertahan dan melakukan yang terbaik untuk memberi Vinícius kebebasan agar dia bisa memainkan permainannya," tutur Mauro, yang sebelumnya juga beberapa kali bermain bersama Vinícius di tim muda Brasil. "Itu sangat spesial," ujar Mauro. "Saat saya bermain dengannya, saya masih seorang gelandang, sekarang seorang bek," katanya sambil tertawa.

"Itu sesuatu yang sangat indah. Ketika saya bermain dengannya, dia belum menjadi superstar seperti sekarang. Itu sangat menyenangkan dan dia juga membuat saya lebih mudah beradaptasi dengan grup. Saya juga punya hubungan yang baik dengan Gabriel Magalhães. Itu sangat, sangat indah."



