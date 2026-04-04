Pemain PSV langsung mengeluhkan jumlah menit bermainnya tak lama setelah secara de facto menjadi juara

Couhaib Driouech menjadi pahlawan utama PSV pada Sabtu malam. Penyerang tersebut mencetak gol penentu kemenangan pada masa tambahan waktu dalam laga yang berpotensi menentukan gelar juara melawan FC Utrecht (4-3).

Tim tamu langsung tancap gas di Eindhoven. Lewat Artem Stepanov dan Gjivai Zechiël, FC Utrecht unggul 0-2 dalam waktu 13 menit.





Melalui Ismael Saibari dan Guus Til, ketertinggalan itu berhasil dibalikkan menjadi keunggulan 3-2. Jesper Karlsson kemudian menyamakan kedudukan menjadi 3-3, tetapi di masa injury time, Driouech memastikan kemenangan bagi timnya.

Setelah pertandingan, penyerang tersebut ditanya oleh ESPN mengenai keterlibatannya musim ini. “Saya merasa saya jarang bermain dibandingkan dengan pemain lain,” ujarnya membuka wawancara.

“Saya harus melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya adalah individu yang mandiri. Saya harus menunjukkan kemampuan saya pada saat-saat yang saya dapatkan. Di Eredivisie, saya seharusnya bisa lebih menonjol, tetapi di Liga Champions, saya tampil bagus,” tutupnya.

Driouech mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist dalam 24 pertandingan VriendenLoterij Eredivisie musim ini. Di Liga Champions, ia juga mencetak tiga gol dan memberikan dua assist. Namun, ia hanya membutuhkan tujuh pertandingan untuk mencapainya.