Pemain Profesional Al-Ittihad: Kami bukan Barcelona... dan tidak bisa membicarakan liga

Salah satu pemain asing Al-Ittihad Jeddah mengungkapkan kekesalannya terhadap beberapa keputusan wasit dan situasi sulit yang dialami timnya musim ini.

Al-Ittihad meraih kemenangan tipis atas Al-Hazm dengan skor 1-0 pada Jumat malam, dalam laga pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, yang juga menjadi saksi pengusiran pemain Prancis Moussa Diaby pada menit ke-34.

Mengenai hal ini, pemain asal Belanda, Steven Bergwijn, mengatakan dalam pernyataannya kepada media setelah pertandingan: "Kami mendapat kartu merah hampir di awal pertandingan, jadi apakah Anda mengharapkan kami bermain seperti Barcelona? Tentu saja itu tidak mungkin, tetapi kami berusaha beradaptasi dengan situasi ini."

Baca juga.. Setelah Diaby diusir.. Conceição mengungkap alasan kekacauan di dalam tim

Bergwijn menambahkan mengenai musim ini: "Kami menyadari bahwa musim ini sulit dan penuh tantangan, dan sekarang setelah liga berakhir, kami harus fokus pada Liga Champions Asia dan bekerja sekuat tenaga untuk meraih yang terbaik."

Pemain asal Belanda itu menutup pembicaraannya tentang ambisi tim: "Saya mengerti bahwa para penggemar berharap bisa memenangkan kejuaraan Asia, dan kami juga menginginkannya, dan kami harus berjuang untuk mewujudkannya."