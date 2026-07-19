Pemain Prancis mengganti bajunya saat jeda babak pertama dan timnya tertinggal 0-4: “Aneh. Sangat, sangat aneh!”

Sebuah kejadian yang menarik di terowongan pemain pada pertandingan Prancis melawan Inggris. Saat jeda babak pertama, dengan skor 0-4 yang menguntungkan tim Inggris, kita melihat Kylian Mbappé sambil tersenyum bertukar jersey dengan Declan Rice.

Setelah babak pertama yang sangat menyakitkan bagi tim Prancis, Mbappé tampak sejenak sibuk dengan hal lain saat menuju ruang ganti. Bintang dan pencetak gol terbanyak Piala Dunia itu meminta kaos Rice, yang menghargai sikap tersebut.

Thomas Tuchel juga menjadi bagian dari momen tersebut dan berbincang dengan santai bersama Mbappé. Pelatih timnas Inggris itu pernah melatih Mbappé sebentar saat masih menjadi pelatih Paris Saint-Germain. Suasana tampak sangat akrab, meskipun Prancis mengalami babak pertama yang memalukan.

Namun, momen tersebut tidak disambut baik oleh semua orang. Owen Hargreaves, misalnya, mengungkapkan keterkejutannya di televisi Inggris. “Ini aneh. Sangat, sangat aneh,” katanya di FOX Sports.

Bagaimanapun, hal itu tampaknya memberi Mbappé energi baru, karena di babak kedua ia menjadi motor di balik apa yang nyaris menjadi comeback ajaib dengan mencetak dua gol. Oleh karena itu, momen mencolok di ruang ganti tersebut pun tergeser oleh penampilannya di lapangan dalam liputan media Prancis.

Misalnya, L’Équipe—yang biasanya selalu kritis—memberinya nilai 7 untuk penampilannya. “Meskipun terlihat kurang bersemangat di babak pertama, dia tetaplah orang yang mencetak dua gol dan memberikan satu assist, sehingga Prancis nyaris bangkit sepenuhnya.”

Le Monde juga terutama menyoroti fakta bahwa Mbappé kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. “Dia kini telah melampaui Lionel Messi dengan 22 gol. Dengan demikian, dia mencatatkan sejarah.”