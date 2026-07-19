Pemain Prancis bersuara tegas: ‘Pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia seharusnya tidak digelar!’

Di Prancis, kekecewaan sangat besar, setelah kekalahan di semifinal juga diikuti dengan kekalahan di pertandingan perebutan tempat ketiga. Sementara itu, perdebatan mengenai apakah pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia memang seharusnya digelar semakin memanas.

Jules Koundé, yang baru masuk lapangan menjelang akhir pertandingan melawan Inggris (4-6), setidaknya berpendapat sebaliknya. “Secara pribadi, saya rasa pertandingan ini seharusnya tidak digelar sama sekali, karena sangat sulit bagi seorang pemain profesional untuk bermain dalam pertandingan ini setelah ia mempersiapkan diri hanya untuk satu tujuan: final,” katanya kepada beINSports.

Pendapatnya ini mendapat dukungan dari Ibrahima Konaté, yang semula menantikan final. Bagi Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, pertandingan perebutan tempat ketiga ini juga tidak perlu diadakan. “Tidak ada satu pun pemain kami, dan juga tidak ada pemain Prancis, yang ingin bermain di pertandingan perebutan tempat ketiga,” katanya tak lama setelah kekalahan 1-2 dari Argentina.

Koundé, yang sepanjang turnamen selalu menjadi pemain inti, juga kecewa dengan bagaimana turnamen ini akhirnya berakhir. “Yang paling saya sesali adalah kami tidak berhasil mencapai final. Itu memang pertandingan yang sangat berat (melawan Spanyol, red.),” lanjutnya.

Meskipun harus puas dengan peringkat keempat yang mengecewakan, di ruang ganti tim Prancis tetap ada momen membanggakan secara pribadi. Kylian Mbappé, berkat dua golnya, dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, menggeser rekor Lionel Messi.

“Tim adalah yang utama. Ini momen bersejarah bagi Kylian, yang memang pemain hebat, tapi saya sulit merasa gembira hari ini karena kami kalah dan tersingkir dari turnamen setelah mengalami kekalahan kedua berturut-turut,” kata Koundé mengenai hal itu.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Didier Deschamps atas tahun-tahun yang telah kita lalui bersama, serta atas pertandingan-pertandingan yang kita menangkan dan yang tidak kita menangkan,” tutup Koundé dengan nada yang agak positif. “Ini merupakan pengalaman yang sangat positif.”