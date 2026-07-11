'Pemain Portugal yang tampil di Piala Dunia pindah ke Saudi Pro League dengan nilai transfer 45 juta euro'

Segala indikasi menunjukkan bahwa Francisco Trincão telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Sporting Portugal. Gelandang serang yang juga bisa bermain sebagai sayap kanan ini menjadi incaran serius Al-Ahli, yang menurut jurnalis Ben Jacobs siap mengeluarkan 45 juta euro untuk merekrutnya.

Al-Ahli telah lama tertarik pada Trincão, yang kontraknya bersama Sporting berlaku hingga pertengahan 2030. Penyerang berusia 26 tahun ini dijanjikan gaji tahunan sebesar sebelas juta euro.

Syarat-syarat pribadi tidak akan menjadi kendala, dan negosiasi antara kedua klub pun berjalan sangat lancar. Al-Ahli ingin menyelesaikan kesepakatan ini dalam waktu 24 hingga 48 jam.

Trincão menonjol sebagai talenta besar saat masih di SC Braga, yang pada 2020 menerima tawaran dari FC Barcelona senilai lebih dari tiga puluh juta.

Namun, Trincão tidak berhasil menembus tim utama di Catalonia; dalam 42 penampilannya untuk Barcelona, ia mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist.

Setelah menjalani masa peminjaman di Wolverhampton Wanderers dan Sporting, klub yang terakhir tersebut membelinya secara permanen pada tahun 2023 dengan harga delapan belas juta euro.

Di Lisbon, Trincão menunjukkan kemampuannya selama tiga tahun. Dalam 208 pertandingan, ia mencetak 47 gol dan memberikan 51 assist, yang juga berperan besar dalam gelar juara liga yang diraih Sporting pada tahun 2024 dan 2025.

Trincão, yang telah 19 kali membela tim nasional dan hanya tampil sebentar melawan Uzbekistan di Piala Dunia, akan menjadi pengganti Riyad Mahrez di Al-Ahli, yang hengkang tanpa biaya transfer.

Dengan demikian, Sporting kembali kehilangan salah satu pemain andalannya dengan harga mahal, menyusul kepergian Morten Hjulmand (Atlético Madrid, 40 juta) dan Geovany Quenda (Chelsea, 50 juta).

Namun, Sporting telah mempersiapkan diri dengan matang untuk kepergian Trincão. Rodrigo Zalazar didatangkan dari Braga dengan biaya sebesar 30 juta euro dan diharapkan dapat menggantikan peran Trincão di Estádio José Alvalade.