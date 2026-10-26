Pemain Polandia tetap tenang! Zielinski melesakkan penalti pada menit ke-98 untuk menyempurnakan kebangkitan luar biasa Inter

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Gelandang Inter Milan Piotr Zielinski menunjukkan ketenangan luar biasa saat menaklukkan kiper Fiorentina David De Gea lewat penalti penentu kemenangan pada menit ke-98. Pemain timnas Polandia itu menepis kritik yang belakangan diarahkan kepada timnya seusai kemenangan 2-1 di San Siro.

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Zielinski pastikan kemenangan dramatis lewat titik penalti

Piotr Zielinski tetap tenang pada menit ke-98 untuk memastikan kemenangan dramatis Inter Milan 2-1 atas Fiorentina setelah tertinggal lebih dulu di San Siro. Masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, gelandang asal Polandia itu maju sebagai eksekutor setelah Marcus Thuram dilanggar di kotak penalti.

Zielinski menghantam bola ke sudut atas gawang dari titik penalti, tanpa memberi kesempatan kepada kiper Fiorentina, David De Gea, yang tampil gemilang.

Gol itu menutup enam menit masa tambahan waktu yang berlangsung sengit dan memicu perayaan meriah di seluruh stadion.

Gelandang tetap tenang dalam momen penuh tekanan

Berbicara tentang penalti krusialnya, Zielinski menegaskan bahwa ia tetap sepenuhnya yakin pada rutinitasnya meski De Gea tampil impresif sepanjang sore. "Tekanannya tentu sangat besar, tetapi saya tenang dan yakin bisa mencetak gol," ujar Zielinski dalam wawancara setelah pertandingan.

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"Kami menang dan kami senang. Mari terus melangkah."

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"Kritikus selalu ada dan akan selalu ada, tetapi kami tidak memikirkannya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik," tambahnya.

Zielinski abaikan kritik dari luar setelah hasil buruk di Eropa

Gelandang itu menekankan bahwa skuad tetap fokus pada target jangka panjang meski mendapat tekanan dari media. "Hasil-hasil kami sangat bagus, kecuali saat melawan Brugge: kami tidak peduli dengan kritik," tegas Zielinski.

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Masuknya Zielinski sebagai pemain pengganti memberi Inter kendali penting di lini tengah saat mereka menggempur lawan pada menit-menit akhir.

Ketenangannya dalam menjalankan taktik membantu tim asuhan Cristian Chivu mempertahankan tekanan tanpa henti hingga peluit akhir.

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Momentum Inter menguat setelah akhir laga yang mendebarkan

Penalti penentu Zielinski memastikan Inter mempertahankan momentum kuat di kompetisi domestik, dekat dengan puncak klasemen Serie A.

Tim itu membuktikan kemampuannya meraih hasil di bawah tekanan besar.

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Inter kini mengalihkan fokus ke pertandingan liga berikutnya dengan kepercayaan diri penuh di seluruh skuad.