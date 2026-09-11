Pergantian pelatih di Fiorentina langsung membuahkan hasil pada Jumat malam. Di bawah arahan Paolo Vanoli, pendahulu sekaligus terutama penerus dari Fabio Grosso yang dipecat, La Viola menang 2-4 di markas Venezia. Pemain pinjaman Real Madrid Franco Mastantuono bersinar dengan hattrick.

Fiorentina memulai laga dengan buruk di Venesia, tempat Akor Adams membawa tuan rumah unggul di pertengahan babak pertama. Pemain Nigeria yang didatangkan dari Sevilla itu dengan cerdik membiarkan bola lewat sejenak, sebelum melepaskan tembakan terarah ke pojok jauh: 1-0.

Menjelang menit ke-30, Mastantuono bangkit. Pertama-tama ia mencetak gol penyeimbang dengan tembakan keras ke tiang dekat, dan beberapa saat kemudian ia juga membuat skor menjadi 1-2 dengan kembali melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti.

Pemain pengganti Mateo Pellegrino memperbesar keunggulan Fiorentina selepas jeda, sebelum Mastantuono melengkapi hattrick-nya. Penyerang Argentina itu menuntaskan peluang dengan sedikit berbau keberuntungan setelah percobaan pertamanya ditepis kiper.

Pada fase akhir laga, ada pula momen pribadi yang indah bagi Ridgeciano Haps. Dengan assist-nya, mantan pemain Feyenoord itu memungkinkan Antoine Haunaut menetapkan skor akhir menjadi 2-4.

Kemenangan pertama ini akan terasa sangat manis bagi Fiorentina, yang musim panas ini berinvestasi tak kurang dari 150 juta euro untuk biaya transfer dan juga meminjam sejumlah pemain ternama, seperti Mastantuono, Radu Dragusin, dan Álex Jiménez.

Dengan tiga poin dari empat pertandingan, awal musim Fiorentina masih tetap dramatis, tetapi La Viola berharap bisa membangun momentum dari kemenangan pertama ini saat menghadapi Napoli pada Minggu depan. Venezia untuk sementara berada di dasar klasemen dengan nol poin.











