Pergantian pelatih di Fiorentina langsung membuahkan hasil pada Jumat malam. Di bawah arahan Paolo Vanoli, pendahulu sekaligus terutama penerus Fabio Grosso yang dipecat, La Viola menang 2-4 di markas Venezia. Pemain pinjaman Real Madrid Franco Mastantuono bersinar dengan hattrick.

Fiorentina memulai dengan buruk di Venesia, tempat Akor Adams membawa tim tuan rumah unggul di pertengahan babak pertama. Pemain Nigeria yang didatangkan dari Sevilla itu dengan cerdik membiarkan bola lewat sejenak, sebelum melepaskan tembakan terukur ke pojok jauh: 1-0.

Menjelang menit ke-30, Mastantuono bangkit. Mula-mula ia mencetak gol penyama kedudukan dengan tembakan keras ke tiang dekat, dan beberapa saat kemudian ia juga membuat skor menjadi 1-2 dengan kembali melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti.

Pemain pengganti Mateo Pellegrino memperbesar keunggulan Fiorentina setelah jeda, sebelum Mastantuono melengkapi hattrick-nya. Penyerang Argentina itu menuntaskan peluang dengan sedikit beruntung setelah upaya pertamanya dihentikan oleh kiper.

Pada fase akhir laga, ada lagi momen puncak pribadi untuk Ridgeciano Haps. Dengan assist-nya, mantan pemain Feyenoord itu memungkinkan Antoine Haunaut memastikan skor akhir menjadi 2-4.

Kemenangan pertama ini akan terasa sangat manis bagi Fiorentina, yang pada musim panas ini berinvestasi tak kurang dari 150 juta euro untuk biaya transfer dan juga meminjam sejumlah pemain ternama, seperti Mastantuono, Radu Dragusin, dan Álex Jiménez.

Dengan tiga poin dari empat laga, start Fiorentina masih tetap dramatis, tetapi La Viola berharap bisa membangun momentum dari kemenangan pertama ini saat menghadapi Napoli pada Minggu depan. Venezia untuk sementara berada di dasar klasemen dengan nol poin.



