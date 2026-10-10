Niek Schiks menarik perhatian dunia pada Jumat malam lewat sebuah penyelamatan istimewa dalam laga antara Heracles Almelo dan RKC Waalwijk (3-0). Kiper pinjaman dari PSV itu mencegah kebobolan sebelum turun minum dengan aksi yang sama anehnya sekaligus sama hebatnya. Rekaman aksinya kini sudah menyebar ke seluruh dunia.

Momen mencolok itu terjadi pada babak pertama duel di Almelo. Jean-Paul N’Djoli melepaskan tembakan ke arah tiang jauh, dengan gelandang Heracles Sem Scheperman berada di jalur bola. Schiks mengangkat lengannya untuk mengajukan protes offside, tetapi Scheperman melompat dan membiarkan bola lewat di bawah tubuhnya.

Bola kemudian mengenai bagian dalam tiang dan bergulir ke arah garis gawang. Saat Schiks masih tetap mengangkat lengannya, ia berhasil menyapu bola keluar dari gawang dengan tumitnya melewati belakang kaki tumpunya. Wasit menilai bola belum sepenuhnya melewati garis gawang, sehingga RKC lolos dari ketertinggalan.

Penyelamatan istimewa itu tidak luput dari perhatian. ESPN membagikan rekamannya di media sosial, yang kemudian diambil alih oleh sejumlah akun sepak bola internasional besar. Dengan demikian, pemain pinjaman PSV itu dalam waktu singkat menjadi sorotan dunia berkat aksi tidak ortodoksnya.

Bagi Schiks dan RKC, momen spektakuler itu pada akhirnya tidak banyak berarti. Heracles hanya membutuhkan hasil imbang sebelum pertandingan untuk mengamankan gelar periode pertama di Eerste Divisie.

Pada babak pertama, Schiks masih mampu menjaga gawangnya tetap perawan, tetapi setelah jeda Heracles cepat unggul. Tristan van Gilst menuntaskan penalti pada menit ke-51 dan membawa tim tuan rumah berada di jalur yang tepat. Setelah itu, RKC gagal bangkit untuk kembali ke dalam pertandingan.

Pada menit ke-65, Damon Mirani menggandakan keunggulan, lalu hanya tiga menit kemudian Manny Rodríguez membuat skor menjadi 3-0. Dengan itu, pertandingan praktis telah dipastikan dan Heracles bisa merayakan keberhasilan merebut gelar periode pertama. Berkat kemenangan itu, klub asal Almelo tersebut setidaknya memastikan satu tempat di play-off promosi.







