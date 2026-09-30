Pemain pinjaman PSV itu terkejut dan sama sekali tidak ingin kembali ke Eindhoven setelah musim ini berakhir

Isaac Babadi tak perlu kembali ke PSV, demikian dikatakan sang gelandang dalam wawancara dengan RTV Rijnmond. Ia berharap bisa tetap bertahan di Sparta setelah musim ini.

Babadi adalah salah satu talenta terbesar dari akademi PSV. Sang gelandang menikmati terobosan besarnya pada 2024, ketika ia diberi kesempatan oleh Peter Bosz untuk mencicipi tim utama.

Pada akhirnya ia turun dalam urutan pilihan dan musim lalu bahkan dipinjamkan ke Royal Antwerp. Namun, di Belgia ia tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Ia tidak mencetak gol maupun memberikan assist dalam 21 penampilan.

Musim panas ini PSV memutuskan untuk meminjamkannya ke Sparta, tempat Babadi mencetak gol pertamanya dua belas detik setelah debutnya. Menurut pengakuannya sendiri, ia benar-benar merasa cocok di Het Kasteel, dan tidak harus kembali ke Eindhoven.

Pasalnya, Sparta memiliki opsi pembelian untuk Babadi dengan nominal yang tidak diketahui. Pemain berusia 21 tahun itu berharap opsi tersebut akan diaktifkan. “Saya tahu angkanya berapa, tetapi saya tidak akan mengatakannya. Rasanya itu tidak bijak.”

“Saya hanya ingin menjalani musim yang bagus di sini dan setelah itu kita lihat saja. Saya berharap Sparta mengaktifkan opsi saya,” pungkasnya.







