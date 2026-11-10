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Bek tengah Liverpool Ronald Araujo memperingatkan rekan-rekannya di timnas Uruguay bahwa rival sengit mereka, Argentina, tetap menjadi kekuatan tangguh meski Lionel Messi baru-baru ini pensiun dari sepak bola internasional. Bek yang saat ini dipinjamkan Barcelona ke Liverpool itu bersiap menghadapi raksasa sepak bola Amerika Selatan tersebut dalam laga persahabatan bergengsi di La Bombonera pada Jumat.

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Uruguay diingatkan agar tidak terlena

Araujo meminta Uruguay tidak meremehkan negara tetangga mereka di Amerika Selatan menjelang laga persahabatan Jumat di Buenos Aires, menyusul perpisahan Messi dengan tim nasional bulan lalu. Setelah absen dari Piala Dunia 2026 karena cedera, bek tersebut kembali menemukan performa terbaiknya di Inggris sejak bergabung dengan Liverpool sebagai pemain pinjaman dari Barcelona. Pemain asal Uruguay itu mengenal Messi dengan baik setelah 34 kali bermain bersamanya di Camp Nou dan menjuarai Copa del Rey 2020-21 bersama.

Legenda Argentina tinggalkan warisan abadi bersama tim nasional

Bintang Inter Miami saat ini, Messi, mengakhiri kariernya bersama tim nasional pada 6 Oktober dalam kemenangan 3-0 atas Benin di Estadio Monumental di hadapan 85.000 suporter. Ia mencatatkan satu gol dan dua assist dalam laga itu, menutup 21 tahun kariernya bersama Argentina dengan 126 gol dalam 208 penampilan, serta raihan Piala Dunia 2022, Finalissima 2022, dan dua gelar Copa America.

Berbicara kepada wartawan setibanya di Bandara Internasional Carrasco, Araujo menegaskan bahwa skuad harus tetap berambisi: "Memang benar ini laga persahabatan, tetapi laga ini penting bagi perkembangan kami. Kemenangan membuat Anda berkembang. Kami punya skuad untuk menghadapi Argentina, yang merupakan salah satu tim terbaik di dunia, dan kami datang dengan keinginan besar untuk tampil bagus."

Mengenai laga melawan Argentina tanpa pemain yang dulu menjadi andalan mereka, ia menambahkan: "Mereka kehilangan pemain terbaik di dunia, tetapi Argentina memiliki pemain-pemain muda dengan kualitas luar biasa. Mereka adalah tim yang sangat kuat dan akan selalu demikian."

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Pemain andalan yang kembali antusias bermain di tanah air

Senang bisa pulang ke tanah air sembari tampil mengesankan di Anfield, Araujo mengatakan: "Saya menikmati permainan saya, dan itulah yang terpenting. Saya sangat menantikan laga-laga persahabatan ini dan akan memberikan segalanya."

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Araujo mengungkapkan bahwa selama tur Asia baru-baru ini, skuad membahas betapa pentingnya memainkan setidaknya satu laga di kandang. Keinginan itu kini akan terwujud dalam periode pertandingan ini saat menghadapi Republik Dominika di Maldonado: "Ini sesuatu yang istimewa. Penting bagi kami untuk datang ke Uruguay dan dekat dengan masyarakat kami. Kami senang itu bisa terwujud. Kami akan pergi ke Argentina lebih dulu, lalu kembali ke tanah air agar para suporter bisa menikmatinya dan kami bisa menunjukkan permainan kami di bawah arahan baru ini."

Memuji dampak awal pelatih kepala Diego Forlan, Araujo menambahkan: "Dia sangat terbuka saat berbicara dengan setiap pemain. Dia sendiri dulu pemain ikonik, jadi dia tahu apa yang bisa dia berikan. Dukungan pelatih sangat berarti; itu membuat segalanya jauh lebih mudah ketika Anda berada di lapangan."

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Forlan menyiasati absennya sejumlah pemain untuk dua laga

Forlan memberikan panggilan pertama ke tim senior kepada kiper Albion Sebastian Jaume dan penyerang Philadelphia Union Bruno Damiani. Sementara itu, trio Brian Rodriguez, Manuel Ugarte, dan Nahitan Nandez absen karena cedera, begitu pula Miguel Merentiel, yang akan bermain dalam final Copa Sudamericana bersama Boca Juniors pada 21 November.

Clasico del Rio de la Plata ke-197 pada Jumat berlangsung setelah Uruguay kalah 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada 21 Maret 2025. Uruguay kemudian menjamu Republik Dominika di Campus de Maldonado pada Selasa, setelah memenangi satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya dengan skor 1-0 pada 10 Oktober 2025.