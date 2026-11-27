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Marc Casado mengulas kabar terbaru Deportivo La Coruña dan Barcelona dalam wawancara di program Gigantes, menjelang pertemuan kedua tim pada Minggu lusa di Stadion Riazor.

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Marc Casado saat ini bermain untuk Deportivo La Coruña dengan status pinjaman dari Barcelona.

Seperti dilansir harian Sport, gelandang yang sangat mengenal tim Catalan itu mengaku telah menyampaikan sejumlah detail kepada pelatihnya sebagai persiapan menghadapi laga tersebut.

"Saya sempat memberi tahu pelatih beberapa hal yang mungkin bisa membantu kami. Persiapan sudah kami selesaikan, dan sekarang saatnya membuktikannya di lapangan," jelas Casado.

Di saat yang sama, Casado mengingatkan betapa sulitnya menghadapi tim Catalan yang ditangani Hansi Flick tersebut.

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"Dalam sepak bola, tim mana pun bisa merepotkan tim lain. Barcelona adalah salah satu tim terbaik di dunia, dan pertandingan ini akan sangat sulit," ujarnya.

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Casado juga berbicara tentang hubungannya dengan Alejandro Balde, salah satu pemain yang memiliki kedekatan erat dengannya di ruang ganti Barcelona.

"Saya rasa Balde adalah pemain yang paling dekat dengan saya. Saya ikut prihatin dengan apa yang sedang ia alami saat ini. Ketika ia mendapat menit bermain, saya sepenuh hati berharap semuanya berjalan baik untuknya, dan saya rasa ia sudah mampu menunjukkan kemampuan sebenarnya," tuturnya.

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Marc Casado juga membela Lamine Yamal dari kritik yang ia terima terkait gaya bermainnya.

Menurut sang gelandang, ada kontradiksi ketika Yamal dikritik karena terlalu sering mencoba aksi individu, sementara pada saat yang sama orang-orang menuntut kembalinya sepak bola spontan dan sepak bola jalanan.

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"Saya jadi tertawa ketika melihat Lamine Yamal dikritik karena mencoba melakukan banyak hal, lalu orang-orang mengeluh bahwa sepak bola jalanan yang membesarkan kami telah hilang. Mereka menginginkan pemain seperti Neymar, tetapi di saat yang sama mengkritik Lamine. Mereka juga dulu mengkritik Messi," katanya.

Selain itu, Marc Casado ingin meluruskan pernyataannya mengenai fasilitas Deportivo setelah sebuah video dirinya memicu kontroversi.

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"Reaksi terhadap video saat saya membicarakan fasilitas Deportivo membuat saya terganggu. Saya selalu mengharapkan yang terbaik untuk Barcelona. Saya rasa komentar saya kurang tepat, dan saya menyesal karena komentar itu disalahpahami," akunya.

Terakhir, sang gelandang memberikan penilaian positif atas adaptasinya di Deportivo La Coruña, begitu pula atas bergabungnya para pemain baru ke dalam tim.

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"Proses bergabung berjalan mudah dan nyaman. Kami para pemain baru yang datang hanya ingin memberi tambahan agar tim bisa tampil sebaik mungkin, dan jelas klub menghargai hal itu," ucapnya.