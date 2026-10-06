Pemain Barcelona yang dipinjamkan ke Liga Denmark berpegang teguh pada mimpi untuk kembali ke Barca di masa depan, meski mendapatkan kesempatan tampil sebagai pemain inti pada musim ini.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Diego Kochen (20 tahun) memanfaatkan masa keberadaannya di Denmark untuk mengangkat kariernya di dunia sepakbola, di mana kiper asal Amerika Serikat yang menapaki jenjang di akademi La Masia itu kini menjadi pemain inti di klub Lyngby, dan ia sudah bermain selama 810 menit di Liga Utama Denmark, tampil sebagai pemain inti di seluruh sembilan pertandingan yang dijalani tim hingga saat ini.

Klub Denmark tersebut saat ini menempati peringkat kesepuluh dengan torehan tujuh poin, namun situasi itu tidak menghalangi Kochen untuk meraih ketenaran dan pengalaman. Menjamin kontinuitas menjadi salah satu tujuan utama peminjamannya, dan ia mewujudkannya hingga sejauh ini.

Meski terus bermain, kiper berusia 20 tahun itu tidak pernah berhenti berkeinginan untuk kembali ke Barcelona. Masa keberadaannya di akademi La Masia dan sesi-sesi latihannya bersama tim utama meninggalkan kesan yang mendalam baginya, sampai-sampai kembali ke Barca masih menjadi salah satu mimpi terbesarnya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Ia berkata: "Saat ini saya dipinjamkan ke Lyngby, dan saya ingin bersaing di level tertinggi serta memberikan yang terbaik untuk klub ini. Namun saya milik Barcelona, jadi kembali ke sana adalah mimpi setiap anak."

Kochen bergabung dengan Barcelona pada tahun 2019 dan menapaki jenjang hingga mencapai tim utama, tetapi ia belum pernah tampil dalam satu pun pertandingan resmi, dan ia mendapatkan kesempatan berlatih bersama beberapa bintang terbesar tim.

Di antara para pemain yang pernah berlatih bersamanya: Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, dan Lewandowski. Ia pun berkomentar mengenai hal itu: "Sungguh luar biasa dikelilingi pemain-pemain selevel itu".

Ia juga menyimpan kenangan tak terlupakan tentang perayaan juara LaLiga di jalan-jalan kota Barcelona, di mana ia menambahkan: "Sungguh menakjubkan melihat seluruh kota merayakan momen ini".

Perkembangannya tidak hanya terbatas pada level klub, karena Kochen sudah tampil bersama Timnas Amerika Serikat dan terus meraih lebih banyak ketenaran bersama timnas negaranya.

Kiper itu menghadapi fase baru ini dengan pikiran yang jernih dan tanpa mempedulikan usianya yang masih muda, sebab ia berkata: "Ketika kakimu menginjak lapangan, usia pun lenyap".

Tantangannya kini adalah mempertahankan level mentereng di Lyngby, terus meraih lebih banyak waktu bermain, dan tetap berkembang. Di saat yang sama, keinginannya untuk kembali ke Barcelona tetap menjadi opsi yang terbuka, meski klub Catalan itu memiliki kiper-kiper hebat yang menyulitkan upayanya untuk mendapatkan kesempatan.